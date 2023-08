L'Ajuntament de Roda de Berà treballa per gaudir d'una Festa Major lliure d'assetjaments i agressions

Ha afegit una nova funcionalitat a l'app de seguretat ciutadana RdB Amb Tu per a les dones en risc de patir violència masclista i assetjament

19/08/2023 a les 12:14

200 tapagots en format lligacua

L'Ajuntament de Roda de Berà vol unes festes segures. Segures per a tothom, però especialment per a les dones, atès que la majoria de les víctimes dels casos d'assetjament sexual denunciats a Catalunya són dones joves.Tot just fa un any es va posar en marxa l'aplicació mòbil de seguretat ciutadana RdB Amb Tu. Fins al moment, un total de 712 persones s'han donat d'alta a l'app, la qual va néixer amb l'objectiu de donar una major seguretat a les rodenques, rodencs i visitants i per millorar la prevenció davant qualsevol situació d'emergència o d'inseguretat.Ara l'alcalde Pere Virgili, amb l'empresa desenvolupadora Goil Security, ha decidit afegir-hi una nova funcionalitat, Punt Lila i +, per a les dones que es trobin en risc de patir violència masclista o assetjament sexual. De la mateixa manera que el botó SOS, la possible víctima haurà d'arrastrar el botó lila fins al centre de la pantalla. En el mateix moment arribarà una alerta a la base de la Policia Local. Gràcies al registre i a la validació prèvia que l'usuari/a ha de fer, els agents saben qui necessita l'ajuda, tenen accés a les seves dades personals i de contacte i, gràcies a la geolocalització, poden conèixer la ubicació exacta des d'on s'ha activat l'alarma i fer un seguiment de la víctima.Com a novetat, les usuàries i usuaris poden consultar a través d'un nou baner quin és el protocol a seguir en cas de patir o de presenciar una agressió.L'aplicació es pot descarregar a través de l'App Store, per a mòbils, i a la Play Store, per a Android.Dins del programa de la Festa Major de Sant Bartomeu, avui dissabte, a partir de les 23. 30h. tindrà lloc al costat del camp de futbol municipal la Nit Jove, organitzada per l'Ajuntament amb la col·laboració de Roda Jove.Per a l'ocasió, la regidoria de la Dona i Igualtat tornarà a instal·lar un Punt Lila i Multicolor. Des d'allà es repartiran els 200 tapagots que la regidoria, encapçalada per Rosana Dorantes, ha encarregat per evitar agressions sexuals per submissió química.Els tapagots s'amaguen dins d'una lligacua que es pot utilitzar per a subjectar els cabells o per portar al canell com a polsera, i en el moment necessari treure d'una petita butxaca el tapagot, el qual porta l'espai suficient per a una canyeta.Per a aconseguir el tapagot, els i les joves hauran d'omplir una petita enquesta. També es distribuirà informació i material per a prevenir casos d'assetjament sexual i de violència masclista, i serà un punt segur on acudir-hi en cas que alguna persona se senti vulnerable o en perill.