El PP de Cambrils presentarà una moció de suport al projecte Hard Rock

També denúncia la falta de transparència des del nomenament del nou alcalde

19/08/2023 a les 12:06

El Partit Popular de Cambrils presentarà una moció en el pròxim ple que se celebri perquè el Consistori mostri el seu suport al projecte Hard Rock, ja que la seva complicada tramitació, «amb garrotada judicial inclosa», i les declaracions del Conseller Balcells, afirmant que «té l'esperança que els promotors es tirin enrere, provoquen seriosos dubtes respecte a l'èxit de la proposta», comencen dient.

Cal recordar que el projecte inicial de PDU va ser desestimat en via judicial, i que la Generalitat va anunciar que el tema quedaria resolt en el segon semestre de 2023. No obstant això, en la reunió de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona no es va tractar l'assumpte a l'espera de nous informes d'impacte ambiental i connectivitat dels corredors biològics. Atès que la següent reunió està prevista per al mes d'octubre, «es fa difícil creure que es complirà el calendari previst», apunten.

Per al PP, no es pot deixar perdre una inversió estratègica per a la Costa Daurada i per a Cambrils, «ja que una injecció de 2.500 milions d'euros i la creació de 9.000 llocs de treball, directes i indirectes i als quals podrien optar molts cambrilencs, no es posa damunt de la taula tots els dies», afegeixen.

El portaveu, David Chatelain, troba a faltar la posició del govern municipal «en un tema tan transcendent: hem escoltat els alcaldes de Salou i de Vilaseca, i a la FEHT de la província, però no hi ha notícies de Cambrils», afirma.

Els populars recorden que l'alcalde va ser investit el 7 de juliol, i que des de llavors s'han celebrat dos plens extraordinaris, un el quinze i l'altre el trenta-un de juliol, no sent possible fer preguntes ni presentar mocions. A més segons s'ha comunicat als regidors, no hauran comissions informatives fins al 21 d'agost i es preveu que el ple es convoqui per a primers de setembre, tenint doncs caràcter extraordinari i, per tant, «sense la seguretat que l'oposició pugui exercir les seves tasques de fiscalització». Tenint en compte que les eleccions van ser el vint-i-vuit de maig, «hauran passat més de tres mesos sense control d'acció al govern». De fet, les dues úniques reunions que s'han celebrat han estat per a parlar de la pèrdua de drets econòmics de l'oposició.

Per a Chatelain, «resulta curiós que haguessin tantes queixes per part del nou govern municipal contra la decisió del NMC de presentar recursos, adduint que no podien començar a treballar, i no obstant això triguin tant a normalitzar el mandat. El PSC hauria d'explicar també, ateses les crítiques expressades per l'alcalde Clúa en seu plenària, la seva opinió respecte a l'anunci del PSOE de portar al Suprem la pèrdua d'un escó a Madrid», explica.

El PP de Cambrils recalca que «malgrat els problemes que solen suscitar-se en aquesta època de l'any (mobilitat, recollida d'escombraries, neteja general…), la sensació és que l'Ajuntament està de vacances, i el dia 21 d'agost podria ser que ni tan sols es convoquessin totes les comissions», conclouen.