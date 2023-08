Calafell celebrarà el 24è Mercat Medieval del 31 d'agost al 3 de setembre

L'Ajuntament anuncia el programa d'actes i activitats, que es desenvoluparà, com sempre, al nucli antic

19/08/2023 a les 17:44

Calafell celebrarà el seu Mercat Medieval del 31 d'agost al 3 de setembre. L'Ajuntament ja ha fet públic el programa d'actes i activitats, que es desenvoluparà, com sempre, als carrers més històrics del nucli antic, als peus del Castell de la Santa Creu.



Serà la 24a edició, comptant que dos anys (2020 i 2021) no va poder fer-se per la pandèmia. És una activitat “veterana”, que va començar quan de mercats medievals se'n feien ben pocs. Des d'aquell moment, encara al segle passat, s'ha caracteritzat per un tret distintiu: el certamen se celebra als mateixos carrers on es feia mercat a l'Edat Mitjana.

El programa d'enguany compta amb 44 activitats, 12 visites guiades al Castell, 1 campament medieval, 1 zona de jocs infantils i una cinquantena de parades de venda de productes i de restauració.



El mercat començarà amb el tradicional preliminar d'un sopar espectacle medieval, la nit de dijous 31 d'agost. Serà a la plaça de Catalunya, a partir de les 21 h. Els tres dies següents, divendres, dissabte i diumenge, es desenvoluparà el gruix de les activitats. Podeu consultar els horaris i emplaçaments a l'agenda del web municipal.