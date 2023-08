Oliver Klein (NMC) presenta el «govern alternatiu» de Cambrils

L'estructura reparteix totes les àrees entre els sis regidors per «fiscalitzar» l'acció de govern

Actualitzada 17/08/2023 a les 19:53

Nou Moviment Ciutadà (NMC) presentava ahir l'estructura del que considera el «govern alternatiu» a Cambrils amb què el grup municipal pretén fiscalitzar l'acció de l'executiu de coalició liderat per Alfredo Clúa (PSC) des d'una oposició «constructiva». Segons el portaveu d'NMC, Oliver Klein, amb l'estructura que reparteix les diferents àrees entre els sis regidors «estem preparats per agafar el relleu de l'actual govern quan faci falta».L'estructura d'aquest governes reparteix entre dues àrees: en l'àrea de gestió interna i desenvolupament institucional i l'àrea de gestió externa i govern de ciutat. La primera es redistribueix en altres potes: l'Àrea Funcional d'Economia, de la qual se'n farà càrrec Oliver Klein i l'Àrea Funcional de Recursos, a càrrec d'Antonio Martínez. La segona àrea abasta l'Àrea Funcional de Desenvolupament Econòmic, de la qual se n'ocuparà el regidor José Ángel García, l'Àrea Funcional de Territori, de Carlos Caballero, l'Àrea Funcional de Drets Socials, a càrrec de Mar España i l'Àrea Social de Valors i Ciutadania, que serà de Natàlia Pleguezuelos.Segons Oliver Klein, «el repartiment que hem fet d'àrees principals (2) i funcionals (6) està basat en l'eficàcia, l'eficiència i l'experiència de govern que tenim, i no com ha fet el quatripartit que s'han repartit les regidories en funció dels capricis i dels interessos personals de cada regidor». Els regidors de Nou Moviment Ciutadà per Cambrils participaran en totes les comissions informatives i es reuniran periòdicament amb la ciutadania tant a l'Ajuntament tots els dilluns, dimecres i divendres, com al local del partit tots els dimarts.«Per més dificultats i entrebancs que ens posin no ens faran desistir de la nostra feina. La força que tenim és la d'haver guanyat les eleccions amb més de 2.700 vots», deia ahir Oliver Klein. El portaveu de Nou Moviment Ciutadà exigia ahir al govern de coalició de Cambrils que fés públics tots els acords amb què s'ha forjat l'aliança entre els socialistes, els republicans, Junts i En Comú Podem. «El govern ha de donar a conèixer la lletra petita de l'acord. Exigirem conèixer aquest document. El PAM no ens corre pressa. La lletra petita, sí», puntualitzava Klein.