Figa Flawas, Triquell i Julieta, caps de cartell a la Festa Major del Montblanc

Els concerts seran gratuïts i tindran lloc la nit del 10 de setembre a la plaça de Sant Francesc

Actualitzada 18/08/2023 a les 15:40

Figa Flawas, Triquell i Julieta seran els caps de cartell que protagonitzaran els concerts gratuïts de la nit del 10 de setembre a la plaça de Sant Francesc. D'altra banda, dels dies grans de la Festa Major destaca el Beu les Bèsties la nit del 7 de setembre, el concert d'Anna d'Ivori amb el cor In Crescendo i la Cobla Maricel el dia 8 o la segona edició del festival Merlet de músics de Montblanc i la Conca el dia 9.Els actes més tradicionals de la Festa Major es faran el 7, 8 i 9 de setembre, amb la ballada del seguici festiu. La setmana vinent, d'altra banda, s'informarà del procediment per optar a veure el seguici festiu des del balcó de l'Ajuntament el dia 9 de setembre. La cultura també tindrà un lloc al programa, amb un acte de l'any del Rector de Vallfogona o una ruta literària pel Montblanc de Palau Ferré. També hi haurà castells, concerts en directe, espectacles infantils i competicions esportives.El Ball de Bastons de Montblanc protagonitza enguany el cartell i la imatge gràfica de la festa, obra del dissenyador Isaac Ballesté. El color blau i vermell dels bastoners impregna el programa d'actes que inclou també actes per als més petits i competicions esportives. També protagonitza la samarreta de la Festa Major d'enguany.