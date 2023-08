Aquests són tots els actes de la Festa Major de Sant Bartomeu de Roda

Entre les propostes destacades, n'hi ha de tradicionals com la processó del Pa Beneït, i de festives com els concerts i djs a la zona firal

Actualitzada 18/08/2023 a les 12:35



Dissabte, 19 d'agost



Diumenge, 20 d'agost



Dilluns, 21 d'agost



Dimarts, 22 d'agost



Dimecres, 23 d'agost



Dijous, 24 d'agost



Divendres, 25 d'agost



Dissabte, 26 d'agost

Diumenge, 27 d'agost

La Festa Major de Sant Bertomeu de Roda de Berà començaran aquest dissabte 19 d'agost i s'allargaran fins al proper 27 d'agost. Entre les propostes destacades, n'hi ha de tradicionals com la processó del Pa Beneït, i de festives com els concerts i djs a la zona firal.Aquests són tots els actes programats per la Festa Major de Sant Bertomeu 2023:22:00h. Actuació de Telva Rojas 'Els meus boleros de Cuba'Pedrera de l'Elies23:30h. Nit Jove amb Roda Jove a càrrec dels Djs. Cristian Live i David NowAparcament del camp de futbol municipal10:00h. XIII Campionat de Remigio en memòria de Joan MartorellTeatre Casino Municipal18:00h. Diada castelleraPlaça de la Sardana12:30h. Festa dels jubilatsPavelló Municipal17:30h. Escape Room de carrer: 'Projecte Gèminis'Inici a la plaça de la Sardana10:00h. Taller de figures de sorraPlatja de la Pallisseta18:00h. Espectacle infantil 'Peti qui peti', amb el grup AmbaukaPavelló Municipal21:00h. Inauguració de la zona de bars de la Festa Major amb l'actuació de la batucada SomSarau, de Les Monges Associació CulturalZona firal22:00h. Concurs 'Més que talent' i actuació del Grup OxigenZona firal13:00h. Toc de vigíliaEsglésia de Sant Bartomeu18:30h. Concert 'Con-Fusion Project'Plaça de l'Ajuntament19:00h. Pregó de Festa Major a càrrec de la Dra. Jaci Molins i el Dr. Manel RomaníPlaça de l'AjuntamentSeguidament espectacle d'Els Trastok'ts Street Band, acompanyats pel grupde batucada SomSarau, de Les Monges Associació Cultural, i el Ball de Diables de Roda de Berà.22 h. Nit Remember Hit's amb el Dj. Enzo Ferrara i el Dj. QuilesZona Firal23:00h. 'The little Night Cabaret'Teatre del Casino Municipal8:00h. Matinades amb el grup de grallers 'Com feia...?'Diversos carrers del municipi10:00h. Toc de FestaA l'església parroquial de Sant Bartomeu10:30h. Sortida del seguici del Pa BeneïtPavelló Poliesportiu MunicipalSeguidament. Processó del Pa BeneïtPels carrers del municipiA continuació. Missa solemne amb la benedicció de les coques i el cant dels goigs de Sant BartomeuEsglésia parroquial de Sant BartomeuSeguidament. Subhasta de la tradicional Coca del Goig i venda del Pa Beneït en finalitzar la missaA la plaça de l'Església13:00h. Concert a càrrec de la Cobla Principal de LlobregatPlaça dels Pins18:00h. Ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Principal de LlobregatPlaça de l'Ajuntament18:30h. XXIIè Trofeu Lluis Marco Club Atlètic Roda de Berà i Juvenil A del Club Lleida Ponent EsportiuCamp de Futbol Municipal.20:30h. Concert de Festa Major amb l'Orquestra SelvatanaPavelló Municipal22:00h. Actuació del Grup WaikikiZona firalSeguidament. Concert de P.D MarlaZona firal24 h. Ball de Festa Major amb l'Orquestra Internacional SelvatanaPavelló Municipal11:00h. Jocs tradicionals infantils de fusta gegantsPlaça de la Sardana11:00h. Campionat de bitllesPlaça dels Pins18:00h. XtremRaceZona Esportiva Nou Roda22:00h. Actuació musical 'Lexter & Black Mafia Band'Zona firalSeguidament. Nit dels Djs Roda SonaZona firal10:00h. Exhibició de gossos de rescatPlaça de la Sardana19:00h. Teatre 'El Crèdit'Teatre del Casino Municipal18:00h. Partit Futbol VeteransCamp de futbol municipal22.00h. Tribut a Raffaella Carrà 'Hola Raffaella'Zona firalSeguidament. Actuació dels Dj's David Now i Cristian LiveZona firal18:30h. Cantada d'havaneres amb rom crematPlaça de la SardanaA continuació. Actuació de la batucada SomSarau, de Les Monges Associació CulturalSortida des de la plaça de la Sardana, fins a la zona esportiva Nou Roda22:00. Espectacle piromusical de fi de Festa MajorA la zona esportiva Nou Roda