Torroja acull de nou la Nit dels Vins

Enguany, se celebra la 14a edició d'aquest esdeveniment amb cellers del municipi i de localitats properes del Priorat

Actualitzada 16/08/2023 a les 20:14

La Bassa de Torroja del Priorat tornarà a acollir el pròxim dissabte 19 d'agost la Nit dels Vins. Aquest any, l'esdeveniment realitzarà la seva catorzena edició a partir de les 19 de la tarda i fins, pràcticament la mitjanit. A l'acte, hi participaran vuit cellers del mateix poble, i tres més de fora del municipi que han estat convidats des de l'organització.L'acte estarà organitzat per l'Ajuntament de Torroja de Priorat, amb el suport del consell regulador de la Denominació d'Origen Qualificada (DOQ) Priorat i la col·laboració de la Diputació, Costa Daurada, la Generalitat i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Consisteix en un tast de vins a la zona de la Bassa, on participaran vuit cellers del municipi i tres de fora del poble.Els cellers locals són Celler Aixalà Alcait, Bodega Bravo Escós, Celler Escoda-Pallejà, L'infernal, Cellers Sabaté Franquet, Sabaté i Murs Vinaters, i Terroir al Límit. Per altra banda, els cellers convidats a la catorzena edició són Costers del Priorat, del Morat; Celler Família Torres Priorat, del Lloar; i Perinet, de la Morera de Montsant.L'entrada a la zona serà lliure per a tothom, però, en cas que es vulgui fer el tast dels vins, s'haurà de pagar quinze euros. Aquest preu inclou una copa, un porta copes i una bossa. A més, a la zona hi haurà una fira artesanal amb set o vuit paradetes amb productes de quilòmetre zero, elements de costura, formatges o pastes. A més, l'hamburgueseria Man's d'Or Falset administrarà unper tots els visitants. L'experiència vinícola i gastronòmica serà acompanyada de la música del grup, un dels membres del qual és natural de Torroja del Priorat.La Nit dels Vins acumula catorze edicions, parant només l'any 2020, a causa de la pandèmia. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Torroja del Priorat, Maria Glòria Biosca, explica que «l'objectiu que tenim des de l'Ajuntament de Torroja del Priorat és fer una bona presentació dels cellers i, d'aquesta manera, donar a conèixer el municipi».A més, la regidora declara que, als inicis de l'esdeveniment, «era molt professional, però des que vam tornar de la pandèmia, tot és més popular». Pel que fa a la participació, Biosca remarca que és un acte on, normalment, hi participen entre 200 i 250 persones. «No hi ha aglomeracions, és un ambient molt agradable», afegeix. Per altra banda, l'administrativa de la Bodega Bravo Escós, Ariadna Sentís, explica que aquesta és la tercera edició en què participen i que la Nit dels Vins és «una bona manera de col·laborar amb el poble i els vins».