Petit contratemps durant el trajecte dels Portants de l'Aigua de Sant Magí

Un despreniment de roques entre la carretera de Querol i el Pont d'Armentera els ha obligat a desviar-se

Actualitzada 17/08/2023 a les 12:27

Els Portants de l'Aigua de Sant Magí ja han començat el trajecte per transportar l'aigua cap a la ciutat de Tarragona. Ahir dimecres, van carregar els carros a les fonts de la Brufaganya i aquest dijous han iniciat el tradicional recorregut fins a arribar a la ciutat.Una quarantena de persones, acompanyades de deu carruatges amb cavalls, han sortit a les set del matí des de les Fonts de la Brufaganya, al municipi de Pontils (Conca de Barberà), on han recollit els més de dos mil litres d'aquesta aigua «miraculosa».Els portants, però, s'han topat amb un despreniment de roques que tallava la carretera entre Querol i el Pont d'Armentera. Finalment, han aconseguit desviar-se i seguir al camí. Tot i això, han acumulat una mica de retard.Està previst que en unes hores arribin a Santes Creus on pararan per dinar i agafar forces. També serà moment d'hidratar als cavalls que participen en el trajecte. Després seguiran fins a l'ermita de Bràfim on faran nit.Durant els 66 quilòmetres, els portants faran parada a una desena de municipis de les comarques de la província com la Conca de Barberà, l'Alt Camp i el Tarragonès.Divendres, està previst que arribin a les 13.30 hores a la seu d'Ematsa i a les 19 hores facin l'entrada al Portal del Carro, on s'espera que els portants reparteixin l'aigua entre els assistents. Allí, les persones que hagin adquirit el càntir de la festivitat el podran omplir amb l'aigua dels Portants.Un dels coordinadors de la comitiva, Sergi Baches, ha celebrat que l'entitat pugui commemorar enguany els 30 anys de la recuperació de l'activitat, després de mesos d'incertesa a conseqüència de la sequera. «A principis de juny teníem bastant clar que no podríem fer-ho, perquè no sortia aigua dels brolladors», ha explicat.