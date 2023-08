Mor un menor en un accident a l'AP-7 a Roda de Berà

El sinistre viari va tenir lloc dimecres a les 21.12 hores

Actualitzada 17/08/2023 a les 08:40

Nou accident mortal a les comarques tarragonines. El Servei Català de Trànsit ha comunicat la mort d'un menor i diversos ferits en un accident dimecres al vespre a l'AP-7 a Roda de Berà. El sinistre viari va tenir lloc a les 21.12 hores a l'altura del punt quilomètric 225,5.Per causes que encara s'estan investigant, hi va haver una col·lisió entre 4 turismes. A conseqüència de l'accident, un menor va morir. A més, hi va haver 10 afectats més: un home ferit greu traslladat a l'hospital Joan XXIII, una dona ferida menys greu traslladada al mateix hospital, quatre ferits lleus, traslladats a l'hospital del Vendrell, i quatre persones més ateses que van ser donades d'alta al lloc dels fets.Arran de la incidència, es van activar 8 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 4 dotacions dels Bombers de la Generalitat i 13 unitats terrestres i 2 equips de psicòlegs del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).Quant a l'afectació viària, l'autopista AP-7 va quedar tallada a Roda de Berà en sentit nord fins a les 22.35 h. Això va provocar 5 km d'aturades en sentit nord. A partir de les 22.35 h, es va obrir un carril per circular. Finalment, a les 00.45 h, la situació es va normalitzar.Amb aquesta víctima, són 99 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya (dades provisionals).