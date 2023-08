La Festa de la Verema tindrà un nou format a la Zona d'Esbarjo del Parc Fluvial de l'Espluga

La Festa se celebrarà els dies 25, 26 i 27 d'agost i comptarà amb una vintena d'expositors i diverses propostes musicals

Actualitzada 17/08/2023 a les 15:39

La música no faltarà a la Festa de la Verema

Transport públic per arribar al recinte firal

L'Espluga de Francolí es prepara per acollir una nova edició de la Festa de la Verema de la DO Conca de Barberà, un esdeveniment que enguany arriba a la seva 52a edició. Del 25 al 27 d'agost de 2023, es duran a terme una varietat d'activitats, degustacions i espectacles relacionats amb el món del vi. El format de la festa s'ha renovat i aquest any la tradicional mostra de vins, caves i productes de proximitat s'ubicarà a la Zona d'Esbarjo del Parc Fluvial, al costat del Celler Cooperatiu Modernista de l'Espluga de Francolí.Com en altres edicions, el Museu de la Vida Rural acollirà diversos actes de la Festa de la Verema, com el 'Tasta i escriu', una activitat amb places limitades que combina una degustació de vins Rendé Masdéu amb una sessió d'escriptura creativa dirigida per Elisenda Guiu. Seguidament, es durà a terme un tast-maridatge amb el sommelier Xavier Bassa que farà un tast on s'aprendrà a distingir les tipologies de pernil i es maridaran amb vins DO Conca de Barberà elaborat per enòlogues.El mateix divendres tindrà lloc el 8è Brinda'm Baccus, un sopar-maridatge amb una selecció de 6 vins i caves de la DO Conca de Barberà acompanyats de 6 tapes al restaurant forEvents. Dissabte la jornada començarà amb el passi de la pel·lícula guanyadora del Most festival Vigneronnes al Museu de la Vida Rural amb Jordi Ribas i Xavi Fornós del Most Festival – Vinseum, seguida d'una degustació del vi Portell Rosat trepat del celler Vinícola de Sarral.El recinte firal, situat enguany a la Zona d'Esbarjo del Parc Fluvial, s'inaugurarà oficialment dissabte 26 d'agost a les 18.00 h, amb novetats com les visites guiades al Celler i al Museu del Vi, o la recuperació del pregó agrícola, que anirà a càrrec de Carles Andreu. Seguidament, es lliuraran els premis Sigillum de la DO Conca de Barberà. La mostra estarà oberta dissabte de 18.00 h a 00.00 h i diumenge a la tarda de 18.00 h a 22.00 h. El mateix diumenge durant el vespre es recuperarà la tradicional piada del primer most. A l'estand d'informació del recinte es podran comprar les copes i les degustacions es podran adquirir directament a cada expositor.Diumenge al matí, a les 9.00 hores, se celebrarà la caminada entre vinyes, coordinada per Drac Actiu. Aquest any hi haurà un recorregut de 9,3 quilòmetres, amb una versió més curta de 8,1 i per primer cop hi haurà l'oportunitat d'experimentar la verema a una de les finques del Celler Rendé Masdeu, a més a més, de gaudir del paisatge vitivinícola que ens envolta i d'un tast de vins. Les inscripcions es poden realitzar a través d'Entrapolis. El mateix diumenge 27, la Conca 5.1 oferirà el tast de vins La cara B de la DO Conca de Barberà acompanyats de música d'Alexandre Bonanit. Aquesta és una activitat amb places limitades i es necessita inscripció prèvia a l'Entrapolis.Seguint la línia d'anys anteriors, també s'han programat actuacions musicals. Enguany s'ha apostat per a la celebració d'un concert durant el divendres amb el grup espluguí «Un Conjunt» al jardí del Museu de la Vida Rural amb entrada lliure i amenitzat amb degustació de vins Rendé Masdéu. El dissabte, 26 d'agost, a la zona d'Esbarjo del Parc Fluvial hi haurà l'actuació musical de «Cover H» i al capvespre es farà el Ball del Raïm amb el conegut músic, presentador i productor DJ Miqui Puig. Diumenge a la mateixa ubicació es podrà escoltar Barbecue Jazz Ensemble.Aquesta edició comptarà amb activitats infantils, com el taller «Pintem el porró» durant el dissabte i diumenge al vespre, on els més petits podran pintar un porró gegant, una activitat coordinada per Drac Actiu. Durant el diumenge també es presentarà els premis del 1r Concurs de Fotografia digital i per xarxes, premi de la DO Conca de Barberà, organitzat pel Casal de l'Espluga de Francolí.Per primer cop l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí posarà a disposició un servei de transport públic amb diverses parades (Passeig Cañellas, Plaça de l'Església, Plaça Montserrat Canals (Casal), Oficina de Turisme i recinte firal-Parc Fluvial), amb la possibilitat d'utilitzar els taxis Carbonell i Josep Maria. Aquest servei tindrà un copagament d'1 € per persona/viatge, a excepció dels menors i les persones amb mobilitat reduïda. Així doncs, els dies 25, 26 i 27 d'agost, els millors vins, caves i productes de la zona es donaran cita a l'Espluga de Francolí amb una festa organitzada per l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí i la DO Conca de Barberà.