L'intent d'ofegament de la Pineda seria fals

La declaració d'una testimoni francesa hauria estat malinterpretada pels agents i assegura que ella no va dir que l'home havia intentat ofegar a la dona

Actualitzada 17/08/2023 a les 10:53

El Jutjat d'Instrucció número 2 de Tarragona ha conclòs que el passat 13 d'agost no hi va haver cap intent d'ofegament a la platja de la Pineda (Vila-seca). Segons ha avançat el Diari de Tarragona, la malinterpretació de les declaracions d'una testimoni dels fets per part de la Policia Local ha deixat el cas a l'espera de ser arxivat.La detenció es va produir el 13 d'agost per part de la Policia Local. Segons explicava el mateix rotatiu, un home hauria intentat ofegar a l'aigua a la seva amiga.Una testimoni, que sembla que parlava francés, hauria alertat a policia al veure que un home intentava enfonsar dins l'aigua una dona. Sembla ser que la parella, simplement, estava jugant. Motiu pel qual, els agents van interpretar que l'home havia intentat matar a la dona ofegant-la i van detenir-lo.Segons el Diari, a l'atestat redactat pels Mossos d'Esquadra no constaria cap referència a l'intent de temptativa d'homicidi i la suposada víctima també hauria negat els fets. La testimoni, per la seva banda, també negava l'afirmació al·legant una mala interpretació per part de la patrulla de la Policia Local.L'home va passar dimarts a disposició judicial i va quedar en llibertat, després de passar dos dies a comissaria.