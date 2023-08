L'incendi de la planta de Botarell va ser per un accident «fortuït»

El foc de la planta de compostatge de SECOMSA es va propagar ràpidament per l'acumulació de matèria orgànica i unes fustes

Controlat, però no extingit

Gestionar el foc durant un aiguat

L'incendi dins de la planta de compostatge de Botarell (Baix Camp) del passat 14 d'abril, i que encara no s'ha extingit, va ser un accident «fortuït». Així ho ha explicat el president de SECOMSA, Antoni Abelló, en declaracions a l'ACN després d'haver fet una investigació interna. «Ens va agafar amb més material del compte», reconeix el responsable polític de l'empresa. La hipòtesi és que aquesta matèria orgànica es va autocombustionar i després el foc es va propagar ràpidament gràcies a unes fustes que s'acumulaven just al costat i que encara no s'havien processat. El president de l'empresa pública no ho qualifica de negligència, sinó de «descuit» i també confirma que les fustes estaven «més a prop del compte» de les restes vegetals.La nit del 14 d'abril es va declarar l'incendi en una zona d'emmagatzematge de restes vegetals de la planta de Botarell, i 24 hores més tard, el foc revifava escapant-se per bona part de les instal·lacions de SECOMSA on s'acumula matèria orgànica propiciat per les ratxes de vent. Des de l'empresa calculen que s'han cremat 17.000 tones de restes vegetals. Va ser la «tempesta perfecta», ha recordat Abelló. De fet, en altres ocasions ja hi ha hagut conats d'incendi a la planta. Cal tenir en compte que la matèria orgànica en descomposició, a través d'un procés bioquímic, pot autocombustionar.Quatre mesos després, el foc està controlat, però no extingit. Encara s'hi veuen fumeroles. Ara per ara, l'opció més «plausible» per apagar-lo és deixar cremar les restes fins que s'autoextingeixi. Des de Bombers, afirmen a l'ACN que no hi ha risc i que estan realitzant controls periòdics. Abelló indica que podrien donar oxigen al foc perquè revifés i acabar de cremar tota la matèria per tal d'extingir-lo més ràpidament, però de moment descarten aquesta opció perquè podria generar molèsties als veïns.El president de SECOMSA ha reconegut que el darrers mesos han estat «bastant durs» i ha explicat que ara estan contenint l'incendi perquè no revifin les flames, per tal d'evitar, també, afectacions als pobles del voltant. Tot i això, el responsable assegura que l'empresa està treballant amb total normalitat.Des de SECOMSA, juntament amb els Bombers, han analitzat la possibilitat de gestionar el foc durant un gran aiguat. Si plogués durant diverses hores, podrien remoure les restes, oxigenar-les, i la mateixa pluja apagaria les flames que es generessin. Malgrat això, l'actual període de sequera rebaixa la probabilitat d'un escenari com aquest.D'altra banda, un cop apagat, amb els Bombers han estudiat ubicar les campes d'una altra manera, ja que la distribució actual pot afavorir la propagació d'un incendi si bufa un vent determinat. Les campes són les parcel·les on s'agrupen les piles de matèria orgànica. Un cop tinguin la zona neta, des de SECOMSA reorganitzaran les piles de material com a mesura correctora.Abelló ha manifestat que durant aquests mesos han estat en contacte amb els alcaldes de municipis veïns per les molèsties que han pogut causar les males olors i el fum, però ha afirmat que últimament ja no n'estan rebent. Un cop estigui extingit l'incendi, des de SECOMSA faran un cribratge de tot el material i una part es destinarà a fer compostatge i l'altra a un abocador.