El festival Jordi Savall supera els 5.000 espectadors en una edició dedicada a la vida i les dones

El certamen exhaureix les entrades de sis dels catorze concerts a Montblanc, Poblet i Santes Creus

Actualitzada 17/08/2023 a les 15:23

El festival Jordi Savall ha superat els 5.000 espectadors en la tercera edició dedicada a la vida i les dones que lluiten. En sis dels catorze concerts programats a Montblanc, Poblet i Santes Creus s'ha penjat el cartell de complet després d'exhaurir entrades.D'aquesta manera s'han assolit les previsions de l'organització, que va apostar per mesures com la rebaixa dels preus de les entrades o el servei diari d'autocars des de Barcelona, Tarragona i Reus per accedir als concerts. Fins a 150 músics d'una vintena de països han participat en el certamen, on han interpretat músiques d'un ampli ventall d'èpoques i de cultures, des de Monteverdi fins a Arvo Pärt i des de l'Orient Mitjà fins a Amèrica.Segons el coordinador del festival, Martí Sancliment, el certamen s'ha consolidat com una proposta «d'excel·lència i de referència» i que compta «amb un fort compromís amb els principis ètics que inspira l'obra de Jordi Savall, com són l'humanisme i el diàleg intercultural».