El caricaturista Joan Vizcarra serà el pregoner de la Festa Major de Montblanc

El pregó estrena ubicació i, per primera vegada, es farà des del balcó de l'Ajuntament amb la voluntat d'obrir l'acte a la ciutadania

Actualitzada 17/08/2023 a les 17:01

El caricaturista montblanquí Joan Vizcarra serà el pregoner de la Festa Major de Montblanc d'aquest 2023. Vizcarra exposa enguany a Montblanc la seva obra de més de trenta anys de trajectòria, i el seu pregó, que promet sorpreses, serà el colofó de la celebració i el tret de sortida oficial de la festa major.Un pregó que estrena ubicació i que, per primera vegada, es farà des del balcó de l'Ajuntament amb la voluntat d'obrir l'acte a la ciutadania. «La gent és al carrer, no a la sala d'actes de l'Ajuntament, i creiem que és el millor lloc per fer el pregó», ha dit el regidor de cultura i festa, Ramon de Domingo.El pregó es farà el divendres 1 de setembre a la tarda, des del balcó, just el cap de setmana abans dels dies forts de la Festa Major de Montblanc, que serà del 7 a l'11 de setembre. De fet, ja el primer cap de setmana, de l'1 al 3 de setembre, s'han programat desenes d'actes, com ara una trobada de balls de Gitanes, la recoronació de l'Àliga de Montblanc o la gala d'entrega de premis del certamen literari Vila de Montblanc.