Cambrils clama «convertir els llocs dels atemptats en artèries de vida» en el sisè aniversari del 17-A

La població va acordar celebrar un acte institucional cada cinc anys

Actualitzada 17/08/2023 a les 17:18

L'Ajuntament de Cambrils ha emès un comunicat on clama per «convertir els llocs dels atemptats en artèries de vida» en el sisè aniversari dels atemptats terroristes del 17-A, on van morir setze persones, una d'elles al passeig marítim de Cambrils i les altres a les Rambles de Barcelona.La declaració acordada per tots els grups polítics amb representació municipal reivindica el carrer com «un lloc de trobada, de diversitat cultural, de respecte i de civisme» i defensa que les ciutats siguin «punts de trobada i convivència per a tothom, uns espais de no discriminació i garants de l'exercici de la llibertat». Cambrils va acordar celebrar un acte institucional públic cada cinc anys i la resta, la publicació d'una declaració institucional.El text també assegura que «davant del terrorisme que vol amenaçar la societat de convivència arreu del món, no permetrem posar en crisi el nostre model de pau, justícia i llibertat». El document segueix indicant que ni el terrorisme ni cap altre tipus de violència farà canviar «la nostra ferma voluntat de viure amb els nostres costums, oberts, tolerants i respectuosos amb totes les formes de pensar».«Si hem arribat al nostre nivell de benestar en societat és perquè compartim la gran majoria de nosaltres un mínim denominador de valors», remarca la carta anomenant valors com «la llibertat, la justícia, la igualtat, la tolerància, la solidaritat, el respecte a tothom, i un fort sentiment de comunitat». «Uns pocs, per desgràcia s'han posat a l'altra banda del nostre model de vida humanista i democràtica», continua.Amb el document, l'Ajuntament de Cambrils vol «recordar i homenatjar» les víctimes dels atemptats del 17-A i també aprofita per a subratllar «l'excel·lent tasca dels cossos de seguretat, d'emergències, mèdics, de prevenció i les institucions».