Altafulla acollirà persones condemnades per la justícia per fer treballs comunitaris

Actualitzada 17/08/2023 a les 15:26

L'Ajuntament d'Altafulla i el departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya s'han reunit aquest dijous 17 d'agost al matí a les dependències de la Casa de la Vila amb la voluntat d'establir un conveni de col·laboració entre ambdues institucions. A la trobada hi ha pres part la primera Tinent d'Alcaldia i regidora de Benestar social i ciutadania, Eva Martínez, el sergent cap de la Policia Local d'Altafulla, Jordi Gil, i diversos tècnics del departament de Justícia, entre els quals hi havia el gestor de recursos de mesures penals alternatives de Justícia, Lluís Gómez.La reunió ha servit per subscriure el conveni marc que, en aquesta matèria, el Govern català té signat amb l'Associació Catalana de Municipis. I de fet, segons Martínez, es tracta d'una «represa» d'aquest acord que el consistori manté des de l'any 2006, que va quedar aturat amb la pandèmia, i en què es compromet a acollir aquelles persones que, a l'hora de complir una condemna, puguin fer treballs en benefici de la comunitat.Es tracta, ha explicat la regidora, d'una «acció social per col·laborar amb Justícia i contribuir a la reinserció a la societat d'aquella gent que hi pugui prendre part». I per això el proper pas és que el consistori elabori una enumeració dels serveis que es presten al municipi per tal de poder-los atorgar a qui millor encaixi en cada perfil quan sigui necessari.Per la seva part, Lluís Gómez ha manifestat que «responsabilitzar-se de la manera que ho fa l'Ajuntament d'Altafulla ajuda a creure en la reinserció social de la gent» que per un motiu o altre se li ha aplicat una pena. El gestor de recursos de mesures penals alternatives de Justícia també ha dit que les tasques que es poden arribar a desenvolupar en un tracte de cooperació com aquest varien en funció de les necessitats de les poblacions. Aquestes, però, sempre van tutelades per garantir que es compleixen les hores estipulades en cada cas.