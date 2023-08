Salou clou deu Nits Daurades amb la tradicional processó de la Verge

L'acte de devoció dels mariners cobrava enguany un nou simbolisme, ja que la darrera barca de pesca professional s'ha jubilat

Actualitzada 16/08/2023 a les 09:53

El gran castell de focs artificials eren ahir, com cada any, el colofó final dels deu dies de festa amb les seves Nits Daurades de Salou. Al llarg de tot el dia, però especialment, ahir al vespre, la capital de la Costa Daurada va començar a omplir-se amb la visita de veïns dels municipis propers que s'afegien als milers de turistes que, en plena temporada alta turística, omplen Salou, i els de segona residència, molts dels quals acomiadaven la seva estada i les seves vacances.Salou mostrava, novament, la seva cara més tradicional, amb la processó de la Mare de Déu, un acte de devoció a la imatge que, després de sortir de l'església Santa Maria del Mar a espatlles dels mariners, continuava el recorregut per mar fins a acabar al passeig de Jaume I. La processó cobrava ahir un nou significat i es convertia, de facto, en una tradició que recordarà una activitat ja desapareguda a la capital de la Costa Daurada. I és que, tot just enguany, s'han jubilat els dos darrers pescadors que continuaven en actiu al municipi, els germans Jaume i Enric Gaseni Llao, i que feien port cada dia a Salou.La processó de la verge donava pas a un dels actes més multitudinaris amb què l'Ajuntament clou cada any la festa major d'estiu: el gran castell de focs artificials. Per donar cabuda als milers de persones que es van concentrar ahir a la nit a primera línia de mar per veure la processó i el castell de focs, la policia local del municipi va tallar durant dues hores els passejos de Jaume I i Miramar, i es va desplegar un ampli dispositiu de regulació de trànsit i de seguretat. En acabar l'espectacle pirotècnic, els milers de visitants es van anar dispersant a poc a poc.D'aquesta manera finalitzaven unes festes amb què, enguany, s'ha volgut atorgar tot el protagonisme a les entitats del municipi, i que marquen el punt àlgid de la temporada turística al calendari. Les Nits Daurades de Salou, però, encara reserven una nova sorpresa avui. A les deu de la nit i a la plaça de les Comunitats Autònomes, un dels escenaris dels grans concerts de les festes d'estiu, hi haurà el concert de la gira Summer Live 23 dels 40 Principals. Hi actuaran Álvaro de Luna, Álvaro Soler, Zzoilo, Marlon, Paula Cendejas, Mark Eme, Mar Lucas, Charlie USG, DePol, Adexe&Nau i els dj José M. Duro i Ramsés López.