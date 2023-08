Refree i Carles Viarnès inauguren la setena edició del Festival Terrer Priorat

Guillem Roma, Judit Neddermann, Da Souza, Paula Peso o Denis Pascal, són altres artistes que passaran pel certamen

Actualitzada 16/08/2023 a les 16:00

El Festival Terrer Priorat inaugurarà aquest pròxim dissabte la seva setena edició amb els concerts de Refree i Carles Viarnès. Un any més, el monumental espai de la Cartoixa d'Escaladei serà l'amfitrió d'un cap de setmana on l'experimentació i innovació en la música seran els protagonistes. El dissabte 19 d'agost el polifacètic Refree presentarà el seu darrer treball 'El Espacio Entre', una proposta molt personal i visceral. L'endemà, diumenge 20, serà el torn de Carles Viarnès amb 'Hyper_O', el seu últim disc basat en un instrument poc comú, l'hiperorgue.El director del festival Blai Rosés ha assegurat que l'objectiu del certamen passa per programar «propostes innovadores» per tal de consolidar el festival com un segell i «referent de qualitat artística». Durant la inauguració els concerts seran maridats per un tast de vins dissenyat i seleccionat per la DOQ Priorat amb algunes de les seves varietats més representatives.D'aquesta forma s'inicia una nova edició del Festival Terrer Priorat que s'allargarà fins al 2 de desembre. Guillem Roma, Judit Neddermann, Carla Motís & Belén Bandera, Da Souza, Eva Fernández, Mayte Martín, Paula Peso, Magalí Datzira, Elisabeth Roma & David G. Aparicio, Denis Pascal, Paul Lay, Fetus, Los Fumeros i Sanjosex & Carles Belda (Càntut), són altres artistes que passaran pel certamen.Pel que fa als escenaris, estaran ubicats a Siurana (Cornudella de Montsant), La Morera de Montsant, El Masroig, El Lloar, Torroja del Priorat, La Torre de Fontaubella, Ulldemolins, Gratallops, Els Guiamets, Cabacés i Porrera. Totes les cites comptaran amb l'acompanyament de vins dels més de quaranta cellers de les denominacions d'origen patrocinadores: DOQ Priorat i DO Montsant.