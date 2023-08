Neix un grup de recreació històrica amb veïns dels Pallaresos

Les III Jornades Modernistes se celebraran del 3 al 5 de novembre

Actualitzada 16/08/2023 a les 10:28

Les III Jornades Modernistes Els Pallaresos 1900 tindran, entre les seves novetats, la presentació oficial del grup de recreació històrica del mateix nom, integrat per veïns i veïnes del municipi. L'objectiu dels participants és convertir-se en el fil conductor de les històries i vivències que es viuran al llarg del primer cap de setmana de novembre, els dies 3, 4 i 5. El grup, que es va començar a configurar l'any passat, està constituït per amants i aficionats que recrearan personatges ambientats en la primera dècada del segle XX, de totes les edats i classes socials.«Volem que la gent del poble s'impliqui i gaudeixi encara més d'aquest esdeveniment. Creiem que és una bona ocasió per fer encara més poble», subratlla una de les integrants més joves del grup.