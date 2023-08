Montblanc inicia una campanya per sensibilitzar sobre la recollida de les femtes de gos

Es repartiran ampolletes per netejar l'orina i dispensadors de bosses per les defecacions

Actualitzada 16/08/2023 a les 15:17

L'Ajuntament ha posat en marxa la campanya 'A Montblanc, fem net!', amb l'objectiu de conscienciar i sensibilitzar a la població de la importància de recollir els excrements dels seus animals domèstics. El consistori ha detectat diverses zones de Montblanc on els carrers estan plens de cagades de gos, i els propietaris actuen de manera incívica reiteradament. «A tots ens agrada tenir els carrers i places nets, i tenir-ne cura és responsabilitat de totes i tots», ha dit el regidor Gerard Farré durant la roda de premsa de presentació de la campanya.Per ajudar als propietaris de gossos i gats a complir la normativa, l'Ajuntament ha posat en marxa una campanya de sensibilització. Es repartiran ampolletes per netejar l'orina i dispensadors de bosses per les defecacions. També es col·locaran piquetes informatives a parcs i jardins i banderoles informatives als fanals de Montblanc i les seves pedanies. Les banderoles informatives tenen missatges molt directes i senzill, com 'La caca embruta' o 'El pipí em destrueix'. També se'n farà difusió a les xarxes socials de l'Ajuntament de Montblanc.El material es podrà recollir a l'OAC de l'Ajuntament des d'aquest dijous si l'animal està censat. En cas contrari, es podrà censar presentant la cartilla de l'animal, el número de xip, les vacunes i la documentació del propietari o propietària. Amb l'inici de la campanya, la Policia Local també informarà als propietaris de gossos de les seves obligacions, però, de moment, sense imposar cap sanció. De cara a finals de setembre, la voluntat de l'equip de govern és modificar l'ordenança de tinença d'animals domèstics per incloure l'obligatorietat de dur sempre a damunt l'ampolleta per l'orina i les bosses per les defecacions quan es tregui l'animal a passejar.«Primer sensibilitzarem a la població, i després passarem a sancionar a aquells propietaris d'animals que no actuïn correctament», ha dit la regidora de seguretat, Judit Pere. Les sancions podran anar des dels 300 fins als 600 euros. El govern assegura que ha estat la mateixa població de Montblanc qui ha pressionat per modificar l'ordenança de tinença d'animals i obligar als propietaris de gossos a actuar correctament.