Els quatre ocupants han sortit il·lesos

Actualitzada 16/08/2023 a les 13:58

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya han treballat aquest matí de dimecres en un incendi d'un vehicle a Salou. Els fets han passat a les 09.47 hores i hi ha actuat una dotació al carrer Torremolinos de la capital de la Costa Daurada.El foc ha deixat calcinat el vehicle i ha afectat parcialment un altre vehicle que hi havia al costat. Els quatre ocupants del cotxe cremat han sortit prèviament i no han patit danys.