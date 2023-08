Salou amplia la seguretat amb drons per la processó de la Mare de Déu

Aquest vespre hi haurà talls de circulació de vehicles des de les 22.15 h fins a les 00.00 hores, als passejos Jaume I i Miramar

La Policia Local de Salou compta enguany, per primer cop, amb una unitat operativa de drons per garantir la seguretat pública en el transcurs de la processó de la Mare de Déu i el castell de focs artificials. Es tracta d'un dels esdeveniments més multitudinaris a la capital de la Costa Daurada.En aquest sentit, la Policia Local coordina un dispositiu en el què els Mossos d'Esquadra treballaran amb una aeronau no tripulada, que tindrà com a base d'operacions el Club Nàutic, i que desenvoluparà tasques de vigilància des de l'aire.També es disposarà d'una unitat de detecció de drons a través del sistema Kuppel, una tecnologia que controla l'espai aeri i el protegeix contra l'ús irregular d'aeronaus, ja que té la capacitat d'inhabilitar-les.Com a tercer element d'aquest dispositiu es compta amb un fusell electrònic, una arma que és capaç de tallar les connexions entre els drons i els seus controladors remots des d'una llarga distància.A més, aquest dimarts es posarà en marxa un dispositiu especial per a la regulació del trànsit. Així, hi haurà talls de circulació de vehicles des de les 22.15 h fins a les 00.00 h d'avui, als passejos Jaume I i Miramar.