El Misteri de la Selva estrena nova intèrpret en el paper de la Mare de Déu

L'església de Sant Andreu Apòstol de la Selva del Camp acull els dies 14 i 15 d'agost el 43è cicle de representacions

El dia 15, nou Sant Joan

Relleu garantit

La jove Judit Agràs ha debutat aquest dilluns a la nit en el paper de Mare de Déu del Misteri de la Selva, el personatge principal del drama assumpcionista escrit en llengua romànica més antic d'Europa. L'església de Sant Andreu Apòstol de la Selva del Camp (Baix Camp) ha acollit aquest dilluns 14 d'agost la primera funció del 43è cicle de representacions, mentre que dimarts dia 15 serà la segona i darrera d'enguany. El dia de la Mare de Déu d'agost també es renovarà un altre dels papers solistes, el de Sant Joan, encarnat per Albert Cid. Hores abans de començar, Agràs ha reconegut estar «nerviosa» i ha explicat que és un «gran honor» representar aquest paper perquè és una «tradició molt important», tant pel poble com per la seva família.La mare de la Judit Agràs ja va interpretar el paper de Mare de Déu, per això, l'oportunitat que ara ha tingut ha fet «molta il·lusió» a la família, ha destacat la protagonista. Agràs, de 24 anys, comenta que la seva mare li ha transmès «seguretat» i que li ha donat consells com, per exemple, que no s'oblidi de respirar.La nova verge ja havia fet cant, havia passat pel gran cor i també pel petit cor del Misteri, però ha assegurat que «el so li ha costat molts assajos aconseguir-lo perquè el Misteri és únic». «Ha sigut com començar de zero», ha apuntat.Qui també estrenarà paper de solista és Albert Cid que farà de Sant Joan en la funció del dia 15. Cid fa deu anys que està vinculat al Misteri i ha fet d'apòstol fins ara. Enguany li van proposar agafar aquest paper i diu que li va fer «molta il·lusió».Actualment, Cid és el director de l'escola de música municipal de la Selva del Camp i ressalta que s'ha trobat alumnes al centre «amb qui costa fer cert tipus de música» i, en canvi, interpreten cant gregorià al Misteri. «És molt impactant», expressa.Al Misteri de la Selva hi participen un centenar de persones entre intèrprets i tècnics. La presidenta del Patronat del Misteri, Franzina Ferrater, ha assenyalat que tot i ser una representació religiosa, «crida molt l'atenció com a espectacle». De fet, s'ha actuat fora de la Selva del Camp diverses vegades en llocs com la Sagrada Família, la Catedral de Mallorca, Montserrat, Jerusalem o Roma, entre d'altres.Ferrater confirma que el relleu està garantit. «Som molta gent que fa molts anys que el fem», ha explicat. A més, els fills s'han incorporat «per voluntat pròpia», destaca la presidenta del patronat. El cos d'intèrprets va dels 14 fins als més de 60 anys. «Tenim futur», sentencia Ferrater.Enguany, a més dels assajos ordinaris, des del patronat van organitzar un taller de gòspel obert al públic en general. Va ser una manera de «convidar» a noves persones a incorporar-se al Misteri. I també com a novetat, la primera trobada dels participants va ser en un taller d'interpretació. «Vam fer exercicis i jocs i ens vam poder conèixer una mica més», diu Ferrater.