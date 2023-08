Un vehicle incendiat talla un carril a l'AP-2 i provoca retencions a l'Espluga de Francolí

A l'interior del vehicle hi anaven tres persones, que n0han pogut sortir prèviament sense afectacions

Actualitzada 13/08/2023 a les 18:44

Un vehicle s'ha incendiat aquest diumenge a la tarda a l'autopista AP-2 al seu pas per l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà) i ha obligat a tallar un carril a la circulació.Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, l'avís s'ha donat a les 17. 05 h. quan un vehicle ha quedat aturat al voral de la via, i moments més tard s'ha incendiat completament, fet que ha afectat a la vegetació del marge de la carretera. Dins del turisme hi viatjaven tres persones, que han pogut sortir-ne prèviament sense afectacions.La incidència provoca a hores d'ara almenys 1,5 quilòmetres de retencions en sentit est, cap a Barcelona. Quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han activat per extingir el foc, que a hores d'ara ja s'ha donat per estabilitzat. Tot i això, els Bombers estan acabant de remullar la zona per evitar possibles revifades.