Parada no programada a la central de Vandellòs per la pèrdua de subministrament elèctric

El succés no ha tingut afectació als treballadors, el públic ni el medi ambient

Actualitzada 14/08/2023 a les 12:51

La central nuclear Vandellòs II ha fet una parada no programada degut a la parada de diverses bombes del circuit secundari com a conseqüència de la pèrdua de la seva alimentació elèctrica procedent d'una de les barres de subministrament. Amb això, s'ha detectat un senyal baix als generadors de vapor. Aquest succés no ha tingut impacte en els treballadors, el públic ni el medi ambient, segons ha informat el Consell de Seguretat Nuclear (CSN). Els sistemes de seguretat han funcionat segons el que estava previst i s'ha restablert l'alimentació a la barra, després de desconnectar l'equip que ha provocat l'actuació de les proteccions elèctriques. Aquest dilluns a les 09.50 hores, la central s'ha tornat a connectar a la xarxa.Amb la informació disponible en aquest moment, el CSN ha qualificat inicialment amb nivell 0 a l'Escala Internacional de Successos Nuclears i Radiològics (INES).