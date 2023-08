Lydia Castro, guanyadora de la cursa de portadors de sacs d'avellanes

La gran novetat de la Fira han estat els vols amb globus aerostàtic, un dels quals ha comptat amb un 'showcooking'

Actualitzada 13/08/2023 a les 22:15

Lydia Castro, de Biking Point (Reus), ha estat la guanyadora de la 37a cursa de portadors d'avellanes celebrada ahir a Riudoms. La Fira de l'Avellana, una de les més emblemàtiques de l'estiu i amb més tradició, ha celebrat aquest cap de setmana la 41a edició, si bé ja en suma 422 com a Fira de Sant Llorenç. Els carrers del municipi s'han omplert de música, esport i gastronomia per reivindicar l'ADN riudomenc.



La Fira de l'Avellana ha comptat diverses activitats esportives, com la 16a Caminada Nocturna Llàgrimes de Sant Llorenç a la Mussara, tornejos de futbol o la setena edició de la Cursa de les Dones, que va comptar amb 240 participants, i que Anna Bravo, directora de Tretzesports, va valorar com «un èxit, ja que s'ha superat el record de corredores». Montse Rovira del Club Montepenarubia Costadaurada, va posicionar-se al cim del podi i el van completar Nadina Perí, del C.N. Tàrraco i Angelina Díaz, del Club Atletisme Vila-seca.Ara bé, si hi ha una cursa destacada, aquesta és la gran final de la combinada de portadors i portadores de sacs d'avellanes. Bravo va destacar que «enguany hem assolit el límit de participants, que en són 21, tot i que un s'ha retirat». Castro va proclamar-se la guanyadora de la 37a edició i la van acompanyar Laura Pallejà del Club Esportiu Runners Vila-seca i Teresa Martin del club FLIC en segona i tercera posició respectivament.Aquestes, però, no van ser les úniques propostes programades. Enguany, des de la Fira han organitzat més d'una trentena d'actes comamb productes del territori, degustacions de vins, presentacions de projectes pioners, concerts, activitats esportives i taller familiars. Un delsd'ahir va ser especial, ja que es va fer des de les altures. Enguany, la Denominació d'Origen Protegida (DOP) Avellana de Reus ha tingut un globus aerostàtic que ha ofert passejades en globus per als assistents de la Fira de dissabte i diumenge. En el cas de diumenge, un dels vols ha sigut també unfet amb productes de Riudoms.