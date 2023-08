La Pobla de Mafumet inicia els treballs per a la construcció d'un nou dipòsit d'aigua

Les obres s'allargaran durant quatre mesos i compten amb una inversió de 410.332 euros

Actualitzada 14/08/2023 a les 14:35

L'Ajuntament de la Pobla de Mafumet (Tarragonès) ha iniciat els treballs per a la construcció d'un nou dipòsit d'aigua municipal amb una capacitat de 1.000 metres cúbics. D'aquesta manera, el municipi comptarà amb una capacitat d'emmagatzematge total de 4.200 metres cúbics, garantint així la qualitat i l'abastament d'aigua.La previsió és que les obres s'allarguin durant quatre mesos i, per tant, la nova infraestructura entri en funcionament a finals d'any. El projecte, amb una inversió de 410.332 euros, també contempla altres treballs de millora de la zona on s'ubica l'actual dipòsit com són la renovació del mur i de la tanca perimetral, així com la creació d'una nova zona d'aparcaments a l'entorn del cementiri i del tanatori.