Els usuaris d''Uncharted' de PortAventura World s'apoderen del fil musical de l'atracció

Els visitants han aprofitat que el fil sona per un canal en obert per posar la seva música per amenitzar les cues d'espera

Actualitzada 14/08/2023 a les 13:43

Esto es de coña... El hilo musical de Uncharted, en PortAventura, funciona con un canal de Bluetooth en abierto. La gente lo ha descubierto y están haciendo sonar sus playlist en la atracción: https://t.co/6C63IhXSvK — Dramario (@dramario_) August 7, 2023

MÉS INFORMACIÓ PortAventura inaugura 'Uncharted', la primera atracció amb llançaments laterals del món

Els visitants de la nova atracció de PortAventura World basada en la pel·lícula Uncharted: l'Enigma de Penitence, estrenada el passat mes de juny, han trobat la millor manera per fer més amena l'espera per pujar a la dark ride. I és que alguns usuaris han descobert que el fil musical de la nova atracció s'emet per un canal de Bluetooth en obert, per la qual cosa han aprofitat per apoderar-se del canal i posar la seva música per fer més divertida l'espera a la cua.Alguns usuaris han compartit a les xarxes socials, la nova i divertida forma de passar les hores de cua per poder pujar a la nova muntanya russa. Des de Princesas de Pereza fins a música més maquinera.I és que aquest «error» se suma a la resta de decepcions que ha donat l'atracció d'Uncharted dos mesos després de la seva inauguració. Llargues cues d'espera o, fins i tot, que l'atracció operi amb menys capacitat, és a dir, amb menys trens dels possibles.