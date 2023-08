El PP de Salou vol que l'Ajuntament reprovi al conseller Balcells

El grup municipal ha presentat una moció de suport a la inversió de Hard Rock que es debatrà al ple d'aquest mes

13/08/2023 a les 17:17

El PP de Salou ha presentat una moció de suport al projecte de Hard Rock que serà debatuda al ple que es celebrarà el pròxim 30 d'agost.El motiu d'aquesta és com a conseqüència de les recents declaracions realitzades pel conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Manel Balcells, que referint-se al projecte de Hard Rock Entertaintment ha evidenciat el desinterès i el desig del Govern de la Generalitat perquè els promotors del complex l'abandonin.Mario García, portaveu del grup municipal del PP a l'Ajuntament de Salou, creu que afirmacions com «tinc l'esperança que els promotors del Hard Rock facin marxa enrere»; «el joc és un problema gran, des del punt de vista de salut només ens podem posicionar en contra» o «el tema de Hard Rock va ser una imposició per als pressupostos», són «totalment irresponsables i evidencien l'escepticisme i la manca de compromís del Govern de la Generalitat per desenvolupar un projecte positiu per a Salou, la província de Tarragona i per a tot Catalunya», afegeix.El líder popular ha afirmat que «qualsevol maniobra política que posi en risc o dificulti aquesta inversió turística resulta irresponsable, ja que perjudica els interessos generals i sobretot els de Salou, ja que el major motor econòmic del nostre municipi és el turisme», apunta.Amb aquesta moció el PP vol que la corporació «mostri el seu suport unànim al projecte de Hard Rock, reprovar les irresponsables declaracions del conseller de Salut, Manel Balcells, i instar el Govern que actuï de forma responsable, facilitant una inversió tan important pel municipi de Salou, i esperant que tota la resta de grups municipals li donin recolzament», ha finalitzat García.