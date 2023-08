Detinguts a Roda dos menors per robar a punta de navalla dos patinets i dos mòbils a Creixell

Les víctimes eren dos menors de 12 anys

Actualitzada 14/08/2023 a les 11:12

Agents de la Policia Local de Roda de Berà van detenir ahir dos menors, de 15 i 16 anys d'edat, veïns de l'Hospitalet i d'Abrera, respectivament, com a presumptes autors d'un robatori amb violència i intimidació a dos menors de 12 anys. Els van sostreure dos patinets elèctrics i dos telèfons mòbils amenaçant-los amb una navalla.Els fets van ocórrer durant la matinada d'ahir diumenge, quan la Policia Local de Roda de Berà va rebre un avís de la central de Mossos d'Esquadra comunicant-los que s'acabava de produir un robatori amb violència i intimidació amb una navalla a dos menors de 12 anys a la zona del Port Romà del municipi veí de Creixell. Els autors havien fugit direcció Roda de Berà i la policia autonòmica va demanar la col·laboració dels agents rodencs.Mentre la central recaptava més dades dels fets i la descripció dels presumptes autors del robatori, dues patrulles de la Policia Local es van desplaçar fins als barris costaners. Al Roc de Sant Gaietà es van entrevistar amb els pares de les víctimes, i gràcies a la seva col·laboració i a la geolocalització dels telèfons mòbils dels menors sostrets van poder localitzar dos menors, la descripció dels quals corresponia amb la dels dos individus cercats. Un cop identificats i escorcollats els joves, aquests portaven els dos patinets elèctrics i un dels mòbils robats a Creixell, fet pel qual es va procedir a la seva detenció.Un cop practicades les detencions de dos dels tres presumptes autors dels fets, donat que són menors d'edat amb responsabilitat penal atenuada, d'acord amb la legislació vigent, es va posar en coneixement de la Fiscalia de Menors de Tarragona, la qual va ordenar que, practicades les primeres diligències i garantia dels drets que assisteixen els menors, es comuniqués als representants legals i es traslladessin a les dependències de Mossos d'Esquadra per tal que allà continuessin les diligències necessàries en companyia dels seus pares, citant-los a comparèixer davant la Fiscalia de Menors de Tarragona avui.La investigació continua oberta per tal d'esclarir qui va ser el tercer participant al robatori i per recuperar l'altre mòbil sostret.