Detingut per intentar matar una dona ofegant-la a la Pineda

Actualitzada 14/08/2023 a les 11:38

Un home ha estat detingut aquest diumenge per la tarda després d'intentar suposadament ofegar a la platja de la Pineda una dona. Segons ha avançat el Diari de Tarragona, l'home està acusat d'un homicidi en grau de temptativa.Els fets haurien passat cap a les sis de la tarda a l'alçada de la Punta Prima. Els socorristes van alertar d'un possible ofegament i es van desplaçar diverses unitats terrestres i l'helicòpter al lloc dels fets per reanimar a la víctima.Segons diversos indicis i els testimonis, l'home hauria intentat ofegar a l'aigua a la seva amiga. Per aquest motiu, els agents van procedir a la identificació de l'autor i a la seva detenció. La investigació està oberta.La dona va ser traslladada a l'Hospital Santa Tecla de Tarragona i es troba fora de perill.Segons les primeres investigacions de la Guàrdia Civil, les dues persones eren amigues i no existia cap relació afectivosexual. Per això, el cos policial ha descartat tractar-ho com a violència de gènere.