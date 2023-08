Catalunya commemora el sisè aniversari del 17-A encara sense una llei d'atenció a les víctimes

En els darrers anys, les víctimes han denunciat l'abandonament institucional

Actualitzada 14/08/2023 a les 13:49

Abandó institucional de les víctimes

Oficina d'atenció

Homenatge institucional

Catalunya commemorarà el sisè aniversari dels atemptats del 17-A de 2017 a Barcelona i Cambrils, en els que van morir 16 persones i centenars van resultar ferides, sense que encara s'hagi aprovat en aquesta comunitat una llei d'atenció a les víctimes, com sí que tenen la majoria d'autonomies.Segons han informat a EFE fonts del Govern, la llei d'atenció a les víctimes del terrorisme a Catalunya, que el 17 d'agost de 2022 va prometre impulsar el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, es troba encara en fase de treball intern entre els departaments de la Generalitat implicats, sense previsió de quan podria tenir llum verda, encara que es manté el compromís de tirar-la endavant.Tampoc el Parlament està tramitant ara per ara cap projecte de llei sobre aquesta qüestió.Es tracta d'una històrica reivindicació de les associacions de víctimes del terrorisme a Catalunya, que demanen que aquesta normativa propiciï també l'activació d'una Oficina d'Atenció a les Víctimes, com la que es va obrir a l'abril de 2010 amb el Govern tripartit (PSC, ERC i ICV), encara que es va acabar tancant el 2012, amb l'executiu d'Artur Mas (CiU).En declaracions a EFE, Robert Manrique, un dels impulsors de la dissolta Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats pel Terrorisme (UAVAT), ha urgit al Govern a aprovar aquesta llei, ja que també ha de servir per a disposar d'un protocol d'atenció a les víctimes just després d'un atemptat.I és que les víctimes del 17-A han denunciat en els últims anys el que consideren un abandó institucional, fins al punt que la UAVAT, entitat privada que va néixer per atendre-les, es va dissoldre al maig passat lamentant la falta de suport per part del Ministeri d'Interior i de la Generalitat per dur a terme la seva tasca, la qual cosa ha dificultat la localització de víctimes nacionals o estrangeres.Segons Manrique, si encara hagués estat actiu el Servei d'Informació i Orientació a les Víctimes del Terrorisme de la Generalitat, del qual va ser responsable entre 2010 fins a 2012, aquest «abandó» sofert després del 17-A no s'hauria produït, perquè haurien tingut els recursos «necessaris» per donar-los suport.De fet, des de l'entitat privada UAVAT han atès 221 víctimes del 17-A, però no ha pogut localitzar a altres 200 per falta d'eines.El Síndic de Greuges va demanar l'any passat al Govern i al Parlament una llei pròpia de víctimes del terrorisme i un protocol d'atenció a les víctimes.Manrique, que va ser víctima de l'atemptat d'ETA a Hipercor el 1987 i que va presidir l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (ACVOT), ha recordat que el 2005 va presentar una primera proposta perquè Catalunya tingués una llei autonòmica. «Han passat 18 anys i no s'ha fet res», ha denunciat.En aquest sentit, ha revelat que al febrer i al juny passats es va reunir amb els departaments d'Interior i de Justícia per abordar aquesta qüestió, i que de l'última trobada va sortir amb sensacions positives, però ha lamentat que encara no s'ha concretat cap acord.Per això, ha apremiat al Govern al fet que l'Oficina d'Atenció estigui ja activada quan el pròxim 15 de novembre el Suprem celebri una vista per a resoldre els recursos a la sentència de l'Audiència Nacional sobre el 17-A, després de la qual cosa s'haurà de localitzar a les víctimes per a comunicar-los que tenen dret a ser indemnitzades.Per part seva, l'actual president de l'ACVOT, José Vargas, ha recordat, en declaracions a EFE, que fa anys també va presentar un esborrany als grups parlamentaris sobre la llei catalana de protecció a les víctimes, encara que no ha obtingut cap resposta.«No perdo l'esperança ni la fe en què algun dia a Catalunya hi hagi una llei de suport a les víctimes del terrorisme», ha dit.Com cada any, l'Ajuntament de Barcelona organitza el pròxim 17 d'agost l'homenatge institucional al mosaic de Joan Miró de les Rambles on es va detenir la furgoneta amb la que Abouyaaqoub va atropellar a quantes persones trobava al seu pas, en un acte sobri, sense discursos i en què es dona el màxim protagonisme a les víctimes.A més de l'acte institucional, l'ACVOT convoca el dijous, també a les Rambles, un acte diferenciat, segons Vargas perquè el consistori no el vol fer conjunt, ni durant l'etapa d'Ada Colau (Comuns) ni ara amb Jaume Collboni (PSC) com a alcalde.L'endemà, els actes d'homenatge es traslladen a Cambrils.