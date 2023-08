Cap de setmana amb barreja de sensacions

Els castells no descansen i demà Vella, Joves i Verds es troben a la Bisbal

Hi ha moments on no saps ben bé si revisar tot allò que ha passat durant el cap de setmana per fer una anàlisi de la situació o mirar endavant i dibuixar noves diades del calendari que ajudin a entendre què pot passar durant el mes d'agost. Segurament, en aquest moment de temporada no es pot entendre una cosa sense l'altra. Les festes majors de Vallmoll i la Canonja i la diada de Cal Figarot ens van deixar diferents castells per reflexionar, però aquest dimarts hi ha la Festa Major de la Bisbal del Penedès, la diada del Cós del Bou o la de Ferran on toca passar revàlides i mirar cap a on s'han de dirigir els objectius immediats.



A la Canonja, la Jove de Tarragona va sumar un altre 3de9 amb folre al seu historial, el 150è descarregat, que van acompanyar del 2de8 amb folre i el 4de8 deixant entreveure per on anirà l'actuació de Sant Magí: els dos castells bàsics de nou (3 i 4 de 9 amb folre) i el 2de9 amb folre i manilles. Els liles estan en un moment dolç, consolidant castells i preparant un assalt a la gamma extra que és lògic i evident. Demà podran acabar de polir detalls a la diada del Cos del Bou. Per la seva banda, els Xiquets del Serrallo van avançar el gran objectiu previst per a dissabte vinent a les Cols, però no va sortir bé perquè van fer un intent desmuntat d'un 2de7 que va pecar de lentitud. Per Sant Magí tornarà a plaça, ja que a l'assaig dona les garanties necessàries. El 4de7 amb l'agulla i el 3de7 al segon intent van ser els seus castells a la Canonja, on també van fer un intent desmuntat de 4de7.A Vallmoll, la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau sí que va fer un salt endavant descarregant el seu primer 2de7 de l'any, un dels castells bandera de la colla que no completaven des de l'11 de setembre de l'any passat. El 4de7 amb vistes al 4de8 que podrien intentar demà al Cos del Bou i el 4de7 amb l'agulla van completar la seva actuació. La Colla Vella, que tenia el cap posat en la diada de la Bisbal del Penedès, va fer el 3de8, el 2de7, el 4de8 i el 9de7, que van descarregar al segon intent. La prioritat dels rosats demà al migdia és repetir els castells bàsics de nou en una diada on abans de la pandèmia van tenir la capacitat de portar gamma extra, com el 5de9 amb folre o el 4de9 amb folre i pilar. Davant tindran l'altra colla vallenca, la Joves, que durant les darreres setmanes continua treballant els castells sense folre com el 4de9 i el 2de8, i podria portar l'un o l'altre a una plaça. El segon ja el va descarregar l'any 2018, mentre el primer el va carregar l'any 2000.Dissabte a la diada de Cal Figarot, els Castellers de Vilafranca van mostrar la seva cara més ambiciosa i competitiva amb dos intents de gamma extra, que van acabar amb frustració. El 2de9 amb folre i manilles es va desmuntar per indecisió de la canalla, mentre el 4de9 amb folre i agulla va tenir una caiguda amb despenjament que va provocar l'enfonsament de l'estructura. Els Verds, tot i que reiteren que als assajos els castells funcionen, no acaben de trobar una línia regular com van mostrar altres temporades. Els dubtes d'Altafulla o Mataró semblaven esvaïts a Vilanova i la Geltrú, però a casa seva van tornar. Tot i això, van poder completar el 3de9 i el 4de9 amb folre i el 4de8 amb l'agulla amb el pilar de 6 final. Aquest dimarts al migdia, la diada de festa major de la Bisbal del Penedès serà un bon moment per valorar l'estat de la colla i calibrar la importància de les ensopegades. Hi ha dos camins: mantenir l'ambició amb castells de gamma extra o repetir l'actuació de dissabte per recuperar l'estat d'ànim i més tenint en compte el calendari que els espera al tram final del mes: El Catllar, l'Arboç i Sant Fèlix.La diada a Vilafranca del Penedès va servir també per tornar a veure a plaça tant els Xiquets de Reus com els Castellers de la Vila de Gràcia, que havien estat uns dies de vacances. Les dues colles van descarregar el 4de8 com a castell més important abans de retrobar-se novament dissabte a les festes de Gràcia, on possiblement pujaran un grau el seu nivell.