25è aniversari de la Fira d'Artesans

Un total de 120 parades mostraran el seus productes a Altafulla del 17 al 20 d'agost a la Zona de les Eres, on hi haurà també actuacions musicals

Actualitzada 13/08/2023 a les 18:37

Altafulla acollirà, un any més, la Fira d'Artesans entre el 17 i el 20 d'agost. Enguany, aquesta cita estiuenca celebra el seu 25è aniversari i oferirà més activitats que mai. L'Ajuntament d'Altafulla i el Col·lectiu d'Artesans van presentar divendres la nova edició tot destacant que, per celebrar l'efemèride, s'ha elaborat una programació «molt completa que, com és habitual, va adreçada al públic familiar» i en què «tothom podrà trobar la seva activitat».



Tomàs Serra, regidor de Turisme d'Altafulla, va destacar la participació de 120 parades provinents d'arreu de l'Estat a la mostra. D'altra banda, també comptarà amb una zona d'artesania infantil, amb jocs artesanals, sessions de contacontes, una granja, els concerts de petit format i les demostracions d'oficis antics. Pel que fa al programa, Diego Spano, coordinador de la Fira d'Artesans, va destacar l'atractiu que ofereixen les demostracions d'oficis antics com el llauner, el picapedrer, el fuster, el vidrier i sarroner. «Aquest 2023 també s'aposta per noves artesanies com la impressió en làser», afegia.La fira compta amb la implicació d'entitats del municipi, com els Bastoners d'Altafulla i el Grup de Diables d'Altafulla Petits.Alguns dels grups que tocaran enguany ja coneixen el certamen i, d'altres, com Barboots, The Dyego Brothers, Sal 150 i Miri's Way, ho faran per primera vegada.Barboots actuarà a les nou del vespre a la gespa del Castell, el primer dia de fira, el 17 d'agost. La banda de southtern-country i rock oferirà música al més pur estil americà.The Dyego Brothers delectarà al públic amb clàssics dels anys 60 i 70 amb el seu estil folk-rock el divendres 18 d'agost, a dos quarts de deu de la nit. Dissabte serà el torn dels tarragonins Salt 150, a les nou de la nit, i, diumenge, oferirà el seu xou interactiu amb èxit del rock, Miri's Way.La Fira d'Artesans té lloc a la zona de les Eres de darrere del Castell d'Altafulla i al Parc del Comunidor. L'horari d'obertura serà des de les sis de la tarda fins a la una de la matinada. De fet, enguany s'ampliarà una hora més a la nit respecte a altres edicions per donar resposta a la gran afluència de gent que assisteix a la cita. L'Ajuntament d'Altafulla preveu una mínima assistència de 18.000 persones –que és la xifra que es va assolir la Fira d'Artesans en temps de pandèmia– al llarg dels quatre dies. A més de la ja coneguda zona d'artesania, la zona infantil, els jocs tradicionals i els rondallaires o la granja infantil, el seu programa d'activitats preveu sorprendre amb altres actes al llarg dels quatre dies. Dissabte, a les deu de la nit, s'oferirà rom cremat i gratuït per a tothom.Diumenge, d'altra banda, serà el torn dels Diables Petits d'Altafulla. El grup farà una cercavila amb el grup de timbalers pels carrers de la fira i una carretillada a l'Era de l'Isidrot. Finalment, el 20 d'agost, l'agrupació de dones de diferents indrets Ladies x coti actuarà a dos quarts de nou del vespre, també a la gespa del Castell.