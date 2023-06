Salou gaudirà de la revetlla de Sant Joan amb actes al voltant del foc i ball amb orquestra

El divendres 23 de juny l'Ajuntament ha programat actes al voltant del passeig Jaume I, la plaça de les Comunitats Autònomes i la platja de Ponent

L'Ajuntament de Salou, a través de l'àrea de Serveis Culturals i la regidoria de Joventut, ha organitzat un conjunt d'actes per gaudir de la revetlla de Sant Joan, el divendres, 23 de juny, amb la participació dels tradicionals elements de foc del municipi.El programa festiu també compta amb la col·laboració del Patronat Municipal de Turisme, els Diables Maleïts i les Bruixes Latemó, de Salou, l'Esplai de Salou, l'Associació Cultural Tresmall, l'Associació Moto Club Barenys Salou i les Pubilles i l'Hereu de Salou 2023.Segons ha explicat l'alcalde Pere Granados, «la celebració de Sant Joan forma part de la nostra cultura catalana, i, per això, comptem amb la col·laboració de diverses entitats de Salou, que fan més viva la festa i ens arrelen a la tradició».El regidor de Serveis Culturals, Xavier Montalà, ha explicat que «la festa del solstici d'estiu és una celebració molt esperada, perquè té un caire popular i participatiu, amb les fogueres a la platja, i les revetlles a l'aire lliure, en companyia de familiars i amistats».Així mateix, la regidora de Joventut, Julia Gómez, ha recordat que, «com cada any, hem pensat en la gent més jove perquè celebri la nit més llarga de l'any al nostre municipi, amb una festa a la platja de Ponent, per gaudir fins ben entrada la matinada».A partir de les 19.45 h, s'espera l'arribada de la Flama del Canigó a Salou, de mans de les pubilles i l'hereu, que aniran amb el trenet turístic, acompanyats del Moto Club Barenys Salou, anunciant la seva presència, pels diferents carrers del municipi, fins a arribar al passeig Jaume I, tocant a l'Espigó del Moll.Des d'aquest indret, a les 20.15 h, s'iniciarà el correfoc, amb els Diables Maleïts, les Bruixes Latemó, el Xaloc i la Morena de Salou, que traslladaran la flama fins a la plaça de les Comunitats Autònomes, on es farà una encesa conjunta del peveter i es llegirà el Missatge de Foc de Sant Joan, sobre les 21 h. Seguidament, hi haurà la ballada de la sardana «Salou Ciutat Pubilla».Cal destacar que a les 21.30 h, a la Llar de Jubilats Esplai Salou, tindrà lloc el ball de Revetlla de Sant Joan.A les 22 h, s'encendran les tres fogueres de Sant Joan, amb espectacle pirotècnic, en els punts següents: a la platja de Llevant, a l'altura del carrer Verge del Pilar; a la platja de Llevant, a l'alçada de la plaça de les Comunitats Autònomes; i a la platja de Ponent, tocant a l'Espigó del Moll.A partir de les 23 h, la celebració es tancarà amb la gran revetlla popular, amb l'orquestra 'La Fania', a la plaça de les Comunitats Autònomes; i amb la Revetlla Jove, a la platja de Ponent, al costat de l'Espigó del Moll.L'Ajuntament de Salou ha editat un QR, adjunt al programa, que redirigeix a un seguit de consells per celebrar la revetlla, amb recomanacions sobre els petards i les fogueres, a càrrec de la Generalitat de Catalunya.