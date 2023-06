PortAventura World i Renfe AVE anuncien el primer tren d''Uncharted'

El comboi farà el trajecte Barcelona-Madrid amb parada a l'Estació del Camp de Tarragona

Actualitzada 14/06/2023 a les 14:08

PortAventura World i Renfe han presentat l'AVE d'Uncharted, el primer tren d'alta velocitat decorat totalment per a promocionar la nova muntanya russa que s'estrenarà aquest 17 de juny al parc temàtic de la Costa Daurada.Aquesta acció forma part de l'acord estratègic signat per les dues companyies l'any passat. L'aliança inclou condicions comercials especials com ara la venda de paquets combinats, accions conjuntes per fomentar el turisme d'esdeveniments i congressos a Portaventura World i col·laboració en matèria de sostenibilitat i responsabilitat social corporativa.El tren AVE amb la imatge d'Uncharted cobrirà habitualment la ruta Madrid-Barcelona, ​​amb parada a l'Estació del Camp de Tarragona, amb 4 freqüències diàries, 2 en cada sentit. L'acció promocional s'estendrà entre el 14 de juny i el 30 de setembre. En total, Renfe ofereix 18 freqüències AVE o Avlo amb parada al Camp de Tarragona a les quals cal afegir tots els serveis Alvia i Euromed que comuniquen la demarcació amb el corredor mediterrani i amb tot el nord peninsular.A través dels portals Renfe Viajes i PortAventura Holidays, els clients disposaran de paquets especials de tren + hotel + entrades a PortAventura World que permetin obtenir preus únics per la compra conjunta del paquet.