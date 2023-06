Més de 50 municipis de Tarragona entren en estat d'alerta per sequera

Entre les poblacions afectades s'hi troben, entre altres, Tarragona, Cambrils, Reus, Salou, Torredembarra i el Vendrell

Actualitzada 13/06/2023 a les 21:45

La unitat d'explotació del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) va entrar ahir en estat d'alerta per sequera. Aquest canvi, publicat ahir pel Diari Oficial de la Generalitat, afecta a més de cinquanta municipis de la demarcació de Tarragona. Entre les poblacions que hauran de tenir en compte les noves mesures s'hi troben Cambrils, l'Ametlla de Mar, Montblanc, Reus, Roda de Berà, Salou, Tarragona, Valls i Vila-seca, entre d'altres.Entre les restriccions que s'han d'aplicar per l'entrada en estat d'alerta, destaca la del reg públic i privat, ja que la pauta d'alternança l'haurà de decidir i instaurar cada consistori. Un clar exemple és el cas de Salou. L'Ajuntament ja ha pres una decisió pel que fa al reg particular, que només es podrà fer dos dies a la setmana. En el cas dels habitatges que tinguin numeració parella podran regar els dimecres i els dissabtes. En el cas de la numeració senar, ho podran fer dijous i diumenges.Mentrestant, continuen en la mateixa situació els plans d'emergència municipals. Tots els consistoris que tenen una població empadronada de més de 20.000 habitants, han de tenir un Pla d'Emergència per sequera. A l'abril, l'Agència Catalana de l'Aigua va fer una revisió i va obligar diversos ajuntaments a fer canvis, ja que els va catalogar com a desfavorables. Actualment, en la taula de seguiment realitzada per la Generalitat –actualitzada el passat 6 de juny–, continuen com a desfavorables els plans d'emergència de Tarragona, Cambrils i el Vendrell, juntament amb altres plans de diverses poblacions catalanes.