La Rústic Festa omplirà de tallers i música el nucli de Castelló aquest dissabte

En aquesta edició hi haurà espectacles, tallers infantils, actuacions musicals i parades de menjar saludable

13/06/2023 a les 18:25

Presència femenina a l'escenari

Espectacles i tallers infantils

Paradetes de menjar saludable, km 0 i ecològic

Entrades ja a la venda

La 22a edició de la Rústic Festa, el festival familiar que organitza l'Associació Masia de Castelló, amb el suport de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, se celebrarà el 17 de juny a Castelló, a partir de les 17:30 h. Amb aquest edició, l'Associació Masia de Castelló vol reivindicar i fer visible el paper i la veu de les dones del territori. En aquest sentit, la proposta compta amb actuacions musicals en què gairebé tots els components són dones, un espectacle de titelles i contacontes feminista «La veritat de les princeses», i un taller a càrrec de les Bruixes de La Vall, entre d'altres.Una de les principals novetats de la Rústic Festa 2023, és el canvi de data, una modificació que s'ha dut a terme tenint en compte l'actual sequera i el risc que suposa celebrar aquest esdeveniment al mes d'agost en un entorn natural i forestal com és Castelló. També, en aquesta edició, el festival s'ha concentrat en una sola jornada, per tal que totes aquelles persones que vulguin participar de la proposta trobin més diversitat d'activitats la tarda del dissabte.La vint-i-dosena edició d'aquest festival familiar destaca també perquè les formacions musicals que hi actuaran estan formades principalment per dones. Així, la Rústic Festa comptarà amb l'actuació de Ellas Music Band, un trio musical format per tres dones de diferents països residents a Tarragona des de fa molts anys i que oferiran un repertori variat de cançons tradicionals i composicions pròpies, per fer ballar a tota la familia.Una altra de les formacions que hi actuarà és el grup d'acordions Catukra de Vandellòs i voltants. També hi serà La Cosina, una banda del Camp de Tarragona liderada per l'exmembre de Roba Estesa, Clara Colom. I finalment, Les Testarudes, un projecte musical d'ska, reggae i rocksteady de la mà de nou dones joves nascudes entre el 1996 i el 2003 que volen visibilitzar el seu treball tant en l'àmbit compositiu com artístic.La Rústic Festa, a més, tornarà a omplir tots els racons de Castelló d'espectacles, rialles i tradició. Així, a partir de les 17.30 h s'iniciaran les actuacions, d'una banda amb l'espectacle «La veritat de les princeses» i seguidament tindran lloc diversos tallers a càrrec de Les bruixes de la vall, Lo Tossalet i Fustes i Fustetes. A més, també hi haurà la gresca de la Colla Gegantera del barri de dalt Pitota i Pitot de Mont-roig del Camp.Enguany, de 17.30 a 23 h, hi haurà paradetes de menjar amb diverses opcions per poder berenar, sopar o fer un beure. Des de la l'Associació, es vol donar un espai als productors locals i apostar per un menjar saludable, km0 i ecològic de qualitat. Per això, hi haurà paradistes de formatges artesans, croquetes ecològiques, pizzes vegetarianes, pinxos de fruita de temporada i molt més.Les entrades de la Rústic Festa es poden comprar de forma anticipada a 10 euros al web https://www.masiacastello.cat/entrades-rustic-festa/ i de forma presencial en diversos establiments del municipi. També es podran comprar a 14 euros a taquilla, el mateix dia del festival. I pel que fa al preu de les entrades infantils (de 4 a 10 anys), són de 6 euros tant anticipades com a taquilla.