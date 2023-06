Les dues revetlles del 23 i 28 de juny recuperen l'escenari del Passeig Miramar i el Seguici de Sant Pere es manté en horari de tarda

Actualitzada 14/06/2023 a les 18:18

La Festa Major de Sant Pere de Cambrils arriba carregada de concerts, foc, diversió, tres revetlles que faran ballar el públic fins a la matinada i nombrosos actes tradicionals per rememorar els orígens mariners de la vila. L'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, i representants de les diferents entitats festives aquesta tarda un ampli programa que omplirà els carrers i les places d'activitats per tots els gustos i edats del 23 de juny al 2 de juliol.Cal destacar que enguany les revetlles de Sant Joan i Sant Pere es tornen a celebrar a l'escenari del passeig Miramar i el Seguici de Sant Pere es manté en horari de tarda com es va instaurar l'any passat. A més, en aquesta edició s'han programat activitats especials per celebrar l'aniversari de dues entitats: l'Arjau Vela Llatina (25 anys) i els timbalers Cop de Cap (20 anys).Com és tradicional, la Festa Major començarà el 23 de juny al vespre amb l'arribada de la flama del Canigó al Parc del Pescador. A la nit, la festa es traslladarà al passeig Miramar, on hi haurà el Ball de Revetlla amb l'Orquestra Cimarron. L'endemà, dia de Sant Joan, la companyia Actua Produccions passejarà pel port amb tres figures gegants articulades: el Sol, la Lluna i la Natura.El diumenge 25 de juny, d'11 a 15 hores, se celebrarà el Matí Matiner al Parc del Pescador amb Cucanyes de l'Agrupament Escolta Gent de Mar i Vermut amb Concert de Fenya Rai. A la tarda, hi haurà una de les activitats programades amb motiu del 25è aniversari de l'Arjau Vela Llatina, que consistirà en una demostració de les muletes de fusta Robur i De Mari del Club Nàutic Móra d'Ebre. Tot seguit, l'activitat continuarà amb les regates populars de llaguts tradicionals.El dilluns 26 de juny la companyia Matito presentarà l'espectacle de carrer «Tomasa: la Xatarrina» a la Rambla Jaume I; l'endemà dimarts 27 de juny Mariners i Marineres oferirà una visita guiada al Port amb la col·laboració de la Confraria de Pescadors i s'estrenarà el documental «L'Arjau 25 anys servant dret» a la sala d'actes del Centre Les Basses; i el 28 de juny la revetlla de Sant Pere ballarà al ritme de l'Orquestra Nova Saturno.La Diada de Sant Pere es despertarà a les 8:30 hores amb les matinades pels carrers del Port. Posteriorment, hi haurà la missa major en honor a Sant Pere i la ballada de sardanes i a la tarda es farà el lliurament oficial de la bandera de l'Arjau a les embarcacions Sal i l'Esplai, incorporades enguany a l'esol llatí cambrilenc.Com l'any passat, el Seguici Festiu de Sant Pere es farà en horari de tarda. A partir de les 19 hores, els elements festius recorreran els carrers del port, des de la plaça Mossèn Batalla fins les Escales Reials del Molleet del Rec. La festa s'allargarà al Parc del Pescador amb el sopar mariner i el concert d'Oncle's Band.D'altra banda, del 30 de juny al 2 de juliol se celebrarà la XI Trobada de Vela Llatina de Cambrils amb una sèrie d'actes que serviran per posar en valor la cultura marinera en el marc del port de Cambrils a través de la presència d'embarcacions històriques emblemàtiques que provenen de ports allunyats.El divendres 30 de juny a les 22 hores l'auditori del Parc del Pescador acollirà l'acte institucional commemoratiu dels 25 anys de l'Arjau. Seguidament, la companyia Neus de Mar presentarà l'espectacle «dones de Sal» de música mediterrània i dansa contemporània.El dissabte 1 de juliol a partir de les 9 hores al Club Nàutic ja s'hi podran veure les embarcacions convidades a participar a la XI Trobada de Vela Llatina, amarrades davant de la Confraria de Pescadors. A les 11 hores es farà la visita l'exposició de l'artista Queralt Osorio a la Torre del Port i a les 12 hores l'hissada conjunta de veles llatines i inici de la navegada per davant de les platges de Cambrils. El mateix 1 de juliol, a les 18 hores, també hi haurà la Diada Castellera dels Xiquets de Cambrils i els Vailets de Gelida a la plaça de les Remendadores.El dia 1 de juliol també se celebrarà la Festa de l'Ormeig i la Pesca Tradicional, que es podrà veure a partir de les 17 hores des del passeig superior del moll de Ponent. Durant tota la tarda hi haurà activitats com una demostració de navegació tradicional, la recreació d'oficis antics, la tirada del rall i del rossegall, la recreació de l'arribada de les barques del vi, la xorrada de palangres, tresmalls i nanses i la subhasta de peix a l'antiga.A la nit, els timbalers Cop de Cap agafaran el relleu per celebrar el seu 20è aniversari amb la cercavila «20 anys fent festa», que anirà del Parc del Pescador i acabarà a la plaça de Mossèn Batalla, des d'on sortirà l'anada conjunta amb la Xaranga Bandsonats per tornar al Parc del Pescador. La intensa jornada del dissabte 1 de juliol acabarà amb la Revetlla Jove de Sant Pere a la platja del Regueral amb l'Orquestra Allioli, Dj Fargaz i Dj Dimuca.L'últim dia de la festa de Sant Pere serà el diumenge, 2 de juliol, amb varietat de propostes. A les 9 hores la confraria de Pescadors oferirà una sardinada popular a moll de ponent; a les 11 hores s'iniciarà la VIII Navegada Josep Lluís Savall encapçalada per la barca Sa Rata, construïda a Banyuls l'any 1926; i a les 18 hores Cuentropía presentarà un taller de contes sobre diversitat afectiva, sexual i de gènere.La Festa Major de Sant Pere obre la porta de l'estiu i de l'època més festiva de Cambrils, que comença amb al juny i no para fins al setembre. El programa de Sant Pere empalmarà amb la Festa de la Mare de Déu del Carme del 14 al 17 de juliol, les festes dels barris durant tot l'estiu i la Festa Major de la Mare de Déu del Camí de finals d'agost fins a mig setembre.