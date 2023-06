La CUP denuncia «manipulació documental» en contractes pel Hard Rock

'La Directa' diu que un document «cabdal» per la llicència de joc «incorporava informació falsa»

Actualitzada 14/06/2023 a les 13:37

La CUP ha denunciat INCASÒL i l'exconseller de Territori, Damià Calvet, a l'Oficina Antifrau per «manipulació documental» en la gestió de contractes per al projecte del Hard Rock. Els cupaires han presentat la denúncia aquest matí, després que La Directa hagi publicat que un document «cabdal» per donar als promotors del projecte la llicència de casino «incorporava informació falsa». A més, la CUP també ha entrat al registre del Parlament una sol·licitud per revocar la llicència de casino davant d'un «escenari de possibles irregularitats». En un comunicat, els anticapitalistes han dit que el Govern ha de retirar «de forma immediata» la llicència del 2018 i aturar el projecte.Segons la informació de La Directa, un contracte que l'empresa d'explotació de casinos va entregar el 2016 al departament d'Economia «incorporava informació falsa» però, tot i així, Hard Rock «va superar tots els filtres de la comissió de seguiment creada pel Govern català i va aconseguir la llicència de joc».El document «manipulat», d'acord amb La Directa i la denúncia de la CUP, incorporava la signatura de l'aleshores director de l'INCASÒL, Damià Calvet, i de James F. .Allen, representant de la filial de Hard Rock International.El contracte tenia un punt en què es deia que INCASÒL manifestava que l'opció de compra incloïa una disposició expressa que li permetia cedir els drets derivats de l'opció de compra a qualsevol tercer sense el consentiment de Criteria Caixa.Però segons la denúncia de la CUP, l'original del contracte no incorpora aquesta disposició i, de fet, diu que «tot el contrari».D'acord amb la informació periodística, sense el «paràgraf manipulat» el contracte entre INCASÒL i Hard Rock «l'empresa no hauria pogut obtenir la llicència de joc, ja que l'acreditació de la disponibilitat de sòl és una condició indispensable prevista en el Decret 201/2011 del Reglament de Casinos de Joc a Catalunya».Així mateix, la CUP assegura que en el contracte manipulat hi havia un punt que feia constar que l'INCASÒL no havia facilitat a Hard Rock cap document de còpia de l'opció de compra.«Es pot apreciar amb aquesta afirmació una clara voluntat d'eximir BCN IR 3 SAU (la filial de Hard Rock) de qualsevol responsabilitat derivada de les incongruències entre el Contracte d'opció de compra condicionada i el Contracte d'atorgament del reconeixement del dret d'accés a la propietat del sòl, ja que l'únic coneixement que pot tenir l'empresa del contingut del primer contracte és el que es reprodueix en el segon a partir del que transmet l'INCASÒL», explica la denúncia de la CUP a Antifrau.En aquest sentit, els cupaires avisen que Damià Calvet, que signa els dos documents en nom de l'INCASÒL, sí que en tenia «ple coneixement». La denúncia remarca que els fets «s'agreugen» perquè es deixa constància expressa de «l'ocultació de la documentació original per part d'INCASÒL», eximint l'empresa «de qualsevol responsabilitat».Fonts del Govern, fins ara, no han comentat les informacions publicades ni la denúncia de la CUP.