Isabel Martinez guanya el premi Work Experience de Messer

El fabricant de gasos industrials i medicinals també va lliurar el Premi Messer per a estudiants de l'ETSEQ

Actualitzada 14/06/2023 a les 12:25

Premi Messer per a estudiants de grau de l'ETSEQ

Messer Ibèrica va entregar divendres passat el Premi Work Experience a Isabel Martinez, estudiant del Màster d'Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili (URV) en un acte celebrat al rectorat. El guardó està dotat amb una beca de 3.000 euros per finançar la matrícula de màster de l'estudiant premiada.L'acte va ser presidit pel rector de la URV, Josep Pallarès, el director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química (ETSEQ) de la URV, Ioanis Katakis així com el director general de Messer Ibèrica, Rubén Folgado. La guanyadora del premi farà les seves pràctiques a l'empresa on desenvoluparà el seu treball de màster en el camp de la descarbonització fent càlculs de la petjada de carboni de diferents processos industrials.El 13 de juny, es va celebrar a l'ETSEQ una altra entrega de premi: l'11a edició del Premi Messer per a estudiants d'enginyeria química (GEQ) i d'enginyeria de bioprocessos alimentaris (GEBA). Un total de 67 estudiants de segon curs de grau van competir en 10 equips per aquest guardó. Els futurs enginyers van presentar els seus projectes integrats que tenien per títol: Refineria vs. Biorefineria: comparant-ne la sostenibilitat en el cas de producció d'etilè (GEQ) i disseny d'una planta de producció de formatge d'origen vegetal (GEBA).L'equip guanyador va ser el format per Iman Farrukh, Aida Yong Galindo, Cèlia Román, Adrià Panisello, Ainhoa ​​Redondo, Miquel Prats i Carlos Romera com a líder. L'equip premiat de GEBA està format per Alba Bru, Albert Torrents i liderat per Núria Jiménez. Messer convida els estudiants guardonats a participar a un taller d'orientació professional que els indicarà on encaixaran millor els seus talents.Messer Ibérica i la URV van signar el 2013 un conveni que agrupa diferents línies de col·laboració. Tots dos premis tenen com a objectiu reconèixer i impulsar el talent al sector de l'enginyeria química. Iniciatives com aquestes formen part de l'estratègia de l'empresa i ajuden a captar joves talents per incorporar-los a la companyia.