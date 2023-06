Els hotelers de Tarragona i l'Ebre confien arribar a la plena ocupació aquest estiu

L'AEHT destaca que cada cop hi ha més reserves d'última hora

Actualitzada 14/06/2023 a les 11:01

La Federació d'Associacions d'Empresaris d'Hostaleria de la Província de Tarragona i l'Associació Hotelera de la Província de Tarragona preveu unes xifres d'ocupació excel·lents durant aquest estiu. Tot i això, destaquen el ritme lent de les reserves per aquesta primavera i inici de l'estiu, després d'una Setmana Santa amb resultats històrics.Expliquen que el client que s'allotja al territori es caracteritza per ser nacional i reservar a última hora. Factor que consideren primordial a l'hora de predir el volum d'ocupació dels establiments hotelers, que auguren una temporada alta d'èxit després que els primers cinc mesos de l'any es superessin les expectatives.«Aquest mes de juny preveiem una molt bona ocupació entre setmana amb clients d'empresa, però els caps de setmana estem més o menys al 60%. Els caps de setmana amb ponts són més actius, però amb reserves d'última hora», comenta Magí Mallorquí, propietari de l'Hotel Class de Valls i president de l'Associació Hotelera de la província de Tarragona.El representant dels hotels de Tarragona a l'AEHT, Xavi Jornet, assegura que a la capital de província «l'anticipació de reserva és superior a l'any passat, com també ho és el preu mitjà: al voltant d'un 5-10%, que compensa una part de l'increment de costos». Pel que fa a les previsions per aquesta temporada d'estiu, Jornet apunta que les ocupacions seran similars a les del 2022.Així doncs, des de l'AEHT confien «que els excel·lents resultats del primer semestre de l'any es mantindran també durant la campanya d'estiu», comenta Francesc Pintado, president de la Federació.