El 'Messies' d'Händel participatiu tancarà les Nits de Clàssics de Valls

Abans de la cloenda, demà a les 20 h. 'La Cambra de les Meravelles d'Athanasius Kircher' s'interpretarà al Teatre Principal

Actualitzada 14/06/2023 a les 09:34

Les Nits de Clàssics de Valls clouran aquesta setmana la temporada 2022-2023 amb dos concerts. El concert final serà la tercera part del Messies d'Händel, dedicada a la Glòria de Déu. Un concert singular, ja que s'ha obert a la participació de tot aquell cantaire del municipi que vulgui formar-ne part. Finalment, la suma d'una trentena de cantants, el Cor Ciutat de Tarragona, els solistes i l'orgue es podrà escoltar aquest diumenge a les 19 h. a l'església de Sant Joan de Valls.Els Amics de la Música de Valls i les Joventuts Musicals de l'Alt Camp tanquen aquesta setmana el cicle de les Nits de Clàssics amb dues propostes. D'una banda, demà The Ministers of Pastime interpretaran La Cambra de les Meravelles d'Athanasius Kircher. La formació, especialitzada en el repertori dels segles XVII i XVIII, portarà a Valls obres que el científic i erudit Athanasius Kircher qualificava d'estilfantàstic, no subjectes a res, ni a la paraula i a temes harmònics, només creades per mostrar l'habilitat de l'intèrpret. El concert es durà a terme demà a les 20 h. al Teatre Principal.L'últim concert es viurà a l'església de Sant Joan amb la tercera part del Messies d'Händel participatiu, dedicada a la Glòria de Déu. Una proposta que es completarà amb altres peces de Georg Friedrich Händel com Zadok the priest, més coneguda com l'himne de la Champions League. El concert del pròxim diumenge a les 19 h. serà la culminació d'un projecte participatiu «que ha estat molt ben rebut per part de la ciutadania» i que esperona a l'organització «seguir impulsant propostes d'aquest tipus».El president dels Amics de la Música de Valls, Roger Padullés, va valorar molt positivament el projecte participatiu del Messies d'Händel. «Hem aconseguit una trentena de cantaires de Valls en cada concert i això ens esperona a impulsar un projecte participatiu l'any vinent obert al Camp de Tarragona, amb una altra peça», va avançar. «Ens ha sobtat com els cantaires, tinguessin més o menys coneixements, s'han esforçat molt per donar-ho tot», va afegir.Padullés va reivindicar com les Nits de Clàssics de Valls reuneixen a diversos compositors locals i actuals, així com l'estrena de l'església de Sant Francesc com a escenari de concerts de cambra.Pel que fa a la venda d'entrades pel concert The Ministers of Pastime, es poden adquirir a través de www.codetickets.com o de manera presencial a taquilla del Teatre Principal de Valls al preu de 15 euros. Les persones jubilades obtindran un descompte i els alumnes de l'Escola de Música de Valls tindran una entrada gratuïta per a ells i per a un acompanyant. Els socis dels Amics de la Música de Valls tenen entrada gratuïta. Les entrades pel Messies tenen un cost de 10 euros i es poden adquirir a l'església de Sant Joan, el dia del concert. Els socis dels Amics de la Música de Valls tenen entrada gratuïta i els alumnes i un acompanyant de l'Escola de Música també.