Constantí renova la façana del Sindicat Agrícola

Els treballs de renovació i pintura a la façana principal s'han realitzat durant el mes de juny

Actualitzada 14/06/2023 a les 17:19

El Sindicat Agrícola de Constantí ha realitzat durant aquest mes de juny treballs de renovació i pintura a la façana principal d'aquest històric edifici situat al carrer Major i que fou construït el 1914. Després de més de 20 anys, gràcies a l'esforç i el compromís dels socis i sòcies de l'entitat i aprofitant una subvenció de la Diputació de Tarragona, s'han realitzat aquests treballs d'arranjament i pintura a la façana de l'edifici, que es trobava molt malmesa i que d'aquesta manera ha recuperat la seva estètica original, d'estil noucentista.Aquesta obra ha estat declarada d'especial interès per part de l'Ajuntament de Constantí, de manera que gaudeix d'una bonificació del 95 % en l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).Tractant-se d'un edifici catalogat com a Bé d'Interès Cultural, el projecte tècnic s'ha adaptat a la normativa tant pel que fa a la reparació de la façana com pel que fa al color i el tipus de pintura emprada. Per acabar d'enllestir els treballs que queden pendents, el Sindicat Agrícola té previst sol·licitar una subvenció del projecte «Constantí, posa't bonic», que contempla ajudes destinades a la rehabilitació, restauració, reforma i pintura de les façanes dels immobles amb més de 25 anys d'antiguitat.En el marc de las polítiques de foment de conservació d'edificis, i amb especial atenció, els nuclis antics dels municipis, com a mesura d'estímul a la rehabilitació per evitar la degradació i el foment dels valors estètics i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, l'Ajuntament de Constantí ha aprovat els darrers anys la concessió de subvencions per tal que els veïns adeqüin les façanes dels seus habitatges.