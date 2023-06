Un gos robot vigila la planta química de Carburos Metálicos del Morell

El 'Keyper' de Keybotic pot detectar anomalies i incidents i treballa de forma totalment autònoma

Actualitzada 13/06/2023 a les 11:44

Proves al Morell

Tecnologia predictiva

Sistema pioner també de rescats

El Keyper, un gos robot amb un avançat sistema d'Intel·ligència Artificial (IA), és el nou encarregat de vigilar i controlar la planta de Carburos Metálicos al polígon químic del Morell. La màquina és autònoma i pot fer rondes de vigilància cada hora, tot el dia, sense que ningú el guiï. El Keyper, que té la mida d'un gos labrador, està dotat de sensors, càmeres i micròfons i detecta anomalies o incidents, com «fugues de vapors i gasos o punts calents». Si això passa, alerta els equips de seguretat i manteniment, amb un enviament de dades al control central que pot fer sense Internet ni GPS. Carburos Metálicos el provarà durant un any amb l'objectiu de millorar la seguretat, reduir parades de producció i fer-la més eficient.El nou robot automàtic Keyper compta amb un «sistema pioner de control» que posaran en marxa Carburos Metálicos de la mà de Keybotic, una empresa emergent de robòtica autònoma industrial amb seu a Barcelona que dissenya, fabrica i ven robots que poden interpretar «entorns complexos», com una planta química. La seva feina serà la de fer rondes per la planta del Morell amb l'objectiu d'incrementar la seguretat, millorar l'eficiència de productivitat i precisar les inspeccions amb un «manteniment predictiu».La planta tarragonina és la primera que incorporarà aquesta tecnologia a les instal·lacions. «Carburos Metálicos són els primers clients que tindrem i són genials perquè ens deixen provar molt i ens complementem molt bé perquè tots dos en podrem treure molt profit», ha apuntat Irene Gómez, cofundadora i CEO de Keybotic. L'empresa té altres projectes en fase d'estudi que es podran anar implementant en el futur.Amb el robot Keyper es podrà vigilar l'extensió de 12.000 metres quadrats de la planta tarragonina de Carburos Metálicos. El robot farà un primer mes de proves per acabar de quadrar i adaptar el seu funcionament. L'orografia de la indústria és un «repte» per al robot perquè el terreny té diferents superfícies, com herba, pedres, asfaltat, desnivells i escales, i també haurà de «conviure» amb la flota de camions cisterna que entren i surten de la fàbrica.La màquina registra i interpreta termografies, detecta i llegeix manòmetres i comptadors, analitza el so dels motors i els equipaments, i pot fer un mapa en tres dimensions de tot l'entorn. A més d'alertar el centre de control si detecta anomalies, té la capacitat de fer «anàlisis predictives» i elaborar informes amb totes les dades recopilades, que envia sense necessitat de connexió a Internet ni GPS.L'activitat de la planta del Morell se centra en la separació de gasos de l'aire (oxigen, nitrogen i argó) i el Keyper pot preveure fugues i anticipar-se abans que passin els accidents, un «avançament molt important» per al sector químic. «En una ronda d'inspecció pot detectar una temperatura que no hauria de ser i si hi ha una fuga, envia la informació perquè una persona faci una inspecció», ha exemplificat Gómez.La col·laboració de Carburos Metálicos i l'empresa s'allargarà com a mínim un any. Roland Clarke, director d'operacions i enginyeria a Carburos Metálicos (grup Air Products), ha destacat que el Keyper és «una gran ajuda» per a l'equip d'operacions perquè permet fer rondes cada hora, i «oblidar-se'n», perquè ningú el guia i avisa «si detecta alguna cosa».El sistema de navegació autònoma ha merescut a Keybotic el primer premi de robòtica del DARPA, el concurs més prestigiós del món. Aquesta tecnologia s'ha posat a prova per rescats i als Estats Units. El Keyper havia de trobar un grup de persones que estaven dins de coves a més de 12 quilòmetres i de manera autònoma les trobava i localitzava per als cossos d'emergències.