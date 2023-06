Som Catllar diu que el futur govern de la vila «és un insult als ciutadans»

El PSC, Junts i Mo1-te han pactat per compartir l'Alcaldia del municipi del Tarragonès

Actualitzada 13/06/2023 a les 12:10

El grup municipal Som Catllar critica les «no negociacions» per governar el municipi a partir d'aquest 17 de juny.Tot i que els resultats electorals afavorien a Som Catllar que va obtenir quasi un 30% dels vots –que es tradueixen en quatre regidors al plenari–, tres de les forces minoritàries –Junts, PSC i Mo1-te, amb dos escons cadascun– van arribar a un acord per compartir l'Alcaldia del Catllar durant els pròxims quatre anys. En relació amb aquest fet, el portaveu de Som Catllar, David Rodrigo, detalla que s'han produït «no negociacions», afegint que «estava tot el peix venut abans de començar a parlar» i que els partits tenien «l'objectiu d'excloure'ls d'un possible pacte de Govern». Així doncs, Rodrigo descriu les reunions entre les tres formacions com «una pantomima» i considera que aquest pacte és «un insult als ciutadans del Catllar, una bogeria i un sense sentit absolut per a la gestió de l'Ajuntament». El portaveu va ressaltar que «políticament els sortirà car, perquè s'ajunten forces que són als antípodes», afegint que, pel que fa a la gestió del consistori «serà molt difícil que es pugui governar, ja que amb aquesta inestabilitat el que surt perdent és el ciutadà».El portaveu va mostrar la seva indignació sobre el pacte, perquè assegura que «obvia la voluntat dels veïns, que volen tornar al mateix lloc amb els mateixos actors, no que entri gent nova a resoldre els problemes pendents». Rodrigo es mostrava afectat, destacant que «crèiem que la política havia tocat fons, però sempre es pot fer un pas més avall, com ha passat al Catllar».Tot i això, el portaveu també va tenir una mostra d'agraïment als veïns que van confiar en laformació municipal el passat 28 de maig a les urnes. En aquest sentit, Rodrigo va afirmar que el seu paper durant els pròxims quatre anys serà el «d'una oposició constructiva». Rodrigo va avançar que la seva prioritat és «demanar una auditoria dels comptes municipals en els darrers cinc anys, i controlar que els partits que han pactat compleixen amb les promeses i els compromisos dels seus programes respecte a les urbanitzacions». Pel que fa als altres aspectes relacionats amb el consistori, Rodrigo destaca que estaran «molt pendents de la seguretat –sobretot en els robatoris i les ocupacions–, el transport públic, la gestió de residus, la depuració d'aigües grises, així com en la neteja de la zona de seguretat amb els boscos».