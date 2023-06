Nova prova del sistema d'alertes de telefonia mòbil avui a Tarragona, l'Ebre i el Penedès

Enquesta posterior

Protecció Civil tornarà a provar el sistema d'alertes de telefonia mòbil aquest dimarts 13 de juny entre les 11 i les 13 h. del matí a les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i el Penedès. Aquest enviament serà la repetició de la prova que es va realitzar el 12 d'abril. En aquella ocasió, una errada en l'eina d'enviament, desenvolupada i administrada per l'Estat, va provocar que els missatges no arribessin a la majoria de telèfons mòbils i per això es va decidir repetir-la aquest dimarts. La Generalitat va exigir llavors que es localitzés i solucionés el problema i el Ministeri de l'Interior va manifestar de forma ràpida que ho havia solucionat.Tots els dispositius que es trobin en aquesta àrea i disposin de cobertura mòbil rebran un missatge indicant que es tracta d'una prova del sistema, per tant ningú no s'haurà de confinar ni dur a terme cap tipus d'acció. En cas real d'emergència, la persona que rep l'alerta hauria de seguir les instruccions que es detallen al text del dispositiu.La directora general Cassany ha assegurat que «ens hem coordinat també amb el Servei Català de Trànsit perquè els panells de les principals vies facin un recordatori i amb els operadors de transport per ferrocarril perquè informin els seus usuaris». «És rellevant que tothom sàpiga que dimarts es farà la prova, que llegeixi el missatge quan el rebi i que tinguin en compte, tal com indicarà el propi missatge, que no cal trucar al 112, que és una prova», ha afegit Cassany.El delegat del Govern, Àngel Xifré, ha fet una crida a respondre l'enquesta posterior per tal de poder avaluar el funcionament de la prova i poder alertar l'Estat de possibles problemàtiques que puguin sorgir. Com que l'eina de missatgeria desenvolupada per l'Estat no inclou cap sistema de verificació de la recepció del missatge, la Generalitat ha habilitat aquesta enquesta perquè els ciutadans informin de si han rebut o no el missatge, en quin idioma, de quina companyia són, etcètera.És tracta d'una enquesta anònima que no recull cap dada personal. L'enllaç a l'enquesta és el següent: https://arcg.is/00vu9b0