Martí Pla i Daniel Esparza (PSC) governaran a Perafort i Puigdelfí

Asseguren que el pacte comportarà «estabilitat i progrés al municipi»

Actualitzada 13/06/2023 a les 11:42

El grup municipal Martí Pla amb Perafort i Puigdelfí (Junts) i el PSC han arribat a un acord de Govern a Perafort per al pròxim mandat. Les dues forces asseguren que el pacte s'ha fet gràcies a les «àmplies coincidències programàtiques i en els consensos entorn de les prioritats i mesures polítiques».Ambdues formacions destaquen que aquesta nova etapa es basarà «en una acció de govern fonamentada en la proximitat, l'accessibilitat, la transparència, la participació i el diàleg obert, constructiu i respectuós». Els portaveus van signar ahir un pacte com a «símbol de les conviccions fermes d'aquestes dues formacions per l'estabilitat i el progrés del municipi». A més, afirmen que «treballarem per tal de garantir a tots els ciutadans uns serveis públics de qualitat, que ajudin a fer més fàcil la vida dels veïns. També continuarem actualitzant i modernitzant l'administració, per tal d'adaptar-la als nous temps i de respondre a les noves necessitats del municipi»Martí Pla va defensar que aquest acord de Govern «suma en clau de poble. Aquest Govern té per objectiu arribar a més llocs, a més gent. Cal continuar treballant per un municipi més cohesionat socialment, més sostenible medi ambientalment i que en la que la cultura sigui un motor de transformació».Per la seva part, el portaveu de PSC, Daniel Esparza, va defensar que «cal sumar esforços, perquè és un treball en equip. Avui sumem reforços i cal entendre'ns. Venim il·lusionats perquè serem més mans per tirar endavant el programa».