Les pluges intenses afectaran el Camp de Tarragona i l'Ebre durant tot el dia

S'ha activat l'Inuncat ja que es poden superar els 40 litres en mitja hora

Actualitzada 13/06/2023 a les 09:05

La precipitació guanya extensió pel terç sud. A banda, també apareixen alguns xàfecs a l'extrem nord-est. pic.twitter.com/G8sezfcSw2 — Meteocat (@meteocat) June 13, 2023

Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Inuncat per possibles pluges intenses dimarts i dimecres. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), es preveuen ruixats des del matí a la meitat est del país que s'intensificaran de cara a la tarda i afectaran tot el territori. L'episodi es preveu més intens a les comarques de la demarcació de Girona, del prelitoral central i fins al Baix Camp, on es poden superar els 40 litres en mitja hora. A la resta del territori afectat per l'avís, es preveu que se superin els 20 litres. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i és possible que hi hagi fenòmens de temps violent com pedra o vent. És probable que de manera local hi hagi acumulacions de pluja superiors als 60 litres.De cara a dimecres, les previsions de pluja queden delimitades, a partir del migdia, a la Selva, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Moianès i Osona. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra.La CHE (Confederació Hidrogràfica de l'Ebre) ha comunicat al CECAT que ha intensificat la vigilància i recorda la possibilitat de crescudes sobtades de caràcter local a barrancs i lleres menors en els sectors de la conca de l'Ebre on es donin les tempestes més intenses.Així mateix, es recorda que cal extremar les precaucions a les zones properes a rius, rieres i torrents de tot el territori que puguin patir inundacions a causa de les pluges intenses.Protecció Civil recomana molta precaució en la mobilitat per les zones que es puguin veure afectades per aquest episodi de precipitacions, i també en les activitats a l'aire lliure.Cal evitar aparcar el vehicle en rieres o punts subterranis inundables, i no creuar mai rius o rieres si baixen amb aigua, sobretot a les zones on s'esperen intensitats i acumulacions més importants.