Les alertes mòbils arriben a un 91% dels ciutadans de Tarragona, l'Ebre i el Penedès

Protecció Civil qualifica de «satisfactòria» la repetició de la prova, després de l'intent fallit del passat abril

Actualitzada 13/06/2023 a les 14:19

A l'espera de la licitació dels nous sensors

Després de l'intent fallit del passat 12 d'abril, Protecció Civil ha repetit aquest dimarts la prova d'alertes mòbils al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès amb millors resultats. La directora Marta Cassany ha xifrat la recepció dels missatges en un 91%. Un percentatge que, segons ha coincidit també el delegat del Govern, Àngel Xifré, ha resultat «satisfactori» en aquest segon intent, tenint en compte que la primera vegada no es va arribar ni al 40%.Protecció Civil considerava «necessari» repetir la prova, sobretot, en un territori «amb una gran sensibilitat pel risc químic». Pel que fa als mòbils que no han rebut l'avís, Protecció Civil ha atribuït la fallida a la manca de cobertura o al fet de tenir el mòbil apagat.La directora de Protecció Civil també ha destacat la importància d'aquest nou sistema per a la demarcació de Tarragona en el cas que «s'hagi d'activar el Plaseqta». Un nou mecanisme que se sumarà a les actuals sirenes de risc químic. De fet, Cassany ha anunciat que la previsió és que a la tardor es reprenguin les proves de sirenes que es van aturar just abans de la pandèmia. Un seguit de simulacres que també inclouran aquest nou sistema d'alertes mòbils.Cassany no descarta portar a terme més proves arreu de Catalunya. Considera que el nou mecanisme és «molt útil, que arriba a molta gent» i que la ciutadania ha de conèixer i refrescar com funciona. Per aquest motiu, ha assegurat que la previsió és anar-ho repetint cada cert temps.La directora de Protecció Civil no ha confirmat quan es portarà a terme la prova a Barcelona. Actualment, és l'únic territori a l'espera de realitzar-la, després que el passat 28 de febrer s'executés a Lleida, l'Alt Pirineu i Aran i el 27 d'abril a Girona i a la Catalunya Central. El Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès han estat les úniques vegueries que l'han repetit. El primer intent es va desenvolupar el 12 d'abril i el segon aquest 13 de juny.Pel que fa a la instal·lació i posada en marxa de 500 sensors químics al Camp de Tarragona, Cassany ha assegurat que «s'està treballant en l'elaboració dels plecs», perquè el projecte pugui sortir a licitació en els pròxims mesos. La directora de Protecció Civil ha destacat que es tracta d'un «sistema innovador» i que «no s'havia fet mai abans». «No coneixem que existeixi cap altra xarxa de sensors, com a mínim a Europa», el que significa que «hi ha una dificultat tècnica evident», ha subratllat Cassany.